В погоне за TikTok: теперь и Twitter добавляет видеоленту с вертикальной прокруткой

Twitter присоединяется к группе социальных сетей, которые пытаются скопировать «список видео» из TikTok – новая функция просмотра и прокрутки видеороликов будет доступна при нажатии на видео в посте, а также отдельно на вкладке «Обзор».

В своем блоге 29 сентября компания сообщила, что обновляет видеоплеер: он станет более «иммерсионным» — нажатие на видео сделает его полноэкранным, а при вертикальном прокручивании появится рекомендованный видеоконтент.

Также карусель видео будет доступна на вкладке «Обзор» — по словам компании там будут размещены «некоторые из самых популярных видео, которыми делятся в Twitter».

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*checks Explore tab* If it’s looking different, then you’re in our latest test: a new Explore experience to help you discover the best content that’s trending. Available in certain countries for some of you who use Twitter in English on Android and iOS. pic.twitter.com/PGQwMT8r8B — Twitter Support (@TwitterSupport) December 8, 2021

Обновленный видеоплеер начнет развертываться в приложении для iOS на протяжении следующих нескольких дней, а «список видео» на вкладке «Обзор» уже доступен пользователем некоторых стран в приложениях для iOS или Android. Оба обновления в первую очередь будут доступны англоязычным пользователям.

Хотя Twitter так явно не копирует TikTok, как Instagram, это, определенно, большое изменение. Ранее видео рассматривались исключительно как часть твитов – теперь же они превращаются в отдельную полноценную возможность для просмотра и публикации контента.

TikTok по-прежнему имеет большой успех, несмотря на запуск Instagram Reels и YouTube Shorts, в 2021 году количество пользователей первого превысило отметку в миллиард активных пользователей в месяц. Возможно у Twitter получится его обогнать? В сообщении компании говорится, что в конце концов они хотят сделать Twitter «лучшим местом для видео». Однако напомним, что предыдущая попытка запуска видео Fleets в ноябре 2020 года не стала удачной для Twitter — ее отключили спустя 8 месяцев.

Источник: The Verge, TechCrunch