В погоне за TikTok: теперь и Twitter добавляет видеоленту с вертикальной прокруткой

Twitter присоединяется к группе социальных сетей, которые пытаются скопировать «список видео» из TikTok – новая функция просмотра и прокрутки видеороликов будет доступна при нажатии на видео в посте, а также отдельно на вкладке «Обзор».

В своем блоге 29 сентября компания сообщила, что обновляет видеоплеер: он станет более «иммерсионным» — нажатие на видео сделает его полноэкранным, а при вертикальном прокручивании появится рекомендованный видеоконтент.

Также карусель видео будет доступна на вкладке «Обзор» — по словам компании там будут размещены «некоторые из самых популярных видео, которыми делятся в Twitter».

*checks Explore tab*

If it’s looking different, then you’re in our latest test: a new Explore experience to help you discover the best content that’s trending. Available in certain countries for some of you who use Twitter in English on Android and iOS. pic.twitter.com/PGQwMT8r8B

— Twitter Support (@TwitterSupport) December 8, 2021