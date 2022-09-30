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В погоне за TikTok: теперь и Twitter добавляет видеоленту с вертикальной прокруткой

В погоне за TikTok: теперь и Twitter добавляет видеоленту с вертикальной прокруткой

Twitter присоединяется к группе социальных сетей, которые пытаются скопировать «список видео» из TikTok – новая функция просмотра и прокрутки видеороликов будет доступна при нажатии на видео в посте, а также отдельно на вкладке «Обзор».

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В своем блоге 29 сентября компания сообщила, что обновляет видеоплеер: он станет более «иммерсионным» — нажатие на видео сделает его полноэкранным, а при вертикальном прокручивании появится рекомендованный видеоконтент.

В погоне за TikTok: теперь и Twitter добавляет видеоленту с вертикальной прокруткой

Также карусель видео будет доступна на вкладке «Обзор» — по словам компании там будут размещены «некоторые из самых популярных видео, которыми делятся в Twitter».

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Обновленный видеоплеер начнет развертываться в приложении для iOS на протяжении следующих нескольких дней, а «список видео» на вкладке «Обзор» уже доступен пользователем некоторых стран в приложениях для iOS или Android. Оба обновления в первую очередь будут доступны англоязычным пользователям.

В погоне за TikTok: теперь и Twitter добавляет видеоленту с вертикальной прокруткой

Хотя Twitter так явно не копирует TikTok, как Instagram, это, определенно, большое изменение. Ранее видео рассматривались исключительно как часть твитов – теперь же они превращаются в отдельную полноценную возможность для просмотра и публикации контента.

TikTok по-прежнему имеет большой успех, несмотря на запуск Instagram Reels и YouTube Shorts, в 2021 году количество пользователей первого превысило отметку в миллиард активных пользователей в месяц. Возможно у Twitter получится его обогнать? В сообщении компании говорится, что в конце концов они хотят сделать Twitter «лучшим местом для видео». Однако напомним, что предыдущая попытка запуска видео Fleets в ноябре 2020 года не стала удачной для Twitter — ее отключили спустя 8 месяцев.

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Источник: The Verge, TechCrunch


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