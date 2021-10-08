В Україні затверждені стандарти якості мобільного зв’язку — Мінцифра обіцяє «4G без затримок та будь-де»

Швидкість завантаження файлів відтепер не може бути нижчою 2 мегабіт за секунду, а вивантаження — не нижче 0,5 мегабіта за секунду.

Одна із головних цілей нинішнього уряду — до 2024 року забезпечити швидкісним інтернетом 95% транспортної інфраструктури та населених пунктів. З початку року Мінцифра запустила кілька ініціатив, спрямованих на її досягнення, зокрема проєкт «Інтернет-субвенція» з проведенням оптичного інтернету у села. Також відомство Михайла Федорова активно працює у напрямку прискорення розбудови інфраструктури та поліпшення якості мобільного зв’язку. У квітні Мінцифра разом з Держспецзв’язку та НКРЗІ ініціювали зміни з метою встановлення граничних показників якості послуг мобільного зв’язку. І ось зараз в Україні вперше встановили технічні показники якості мобільного інтернету.

Державні норми якості мобільного зв’язку були сформовані у 2010 році, але жодного конкретного показника в них не було встановлено — для сили сигналу, швидкості передачі даних чи часу можливої затримки з’єднання. Нові показники гарантують мінімально достатню якість зв’язку, а мобільним операторам необхідно доналаштувати мережу так, щоб вони надавали мобільні послуги згідно з цими вимогами в усіх покритих населених пунктів. Місто чи село вважатиметься покритим тільки якщо зв’язок буде доступний мінімум на 65% території, зазначив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше також повідомлялось про створення в Україні системи з моніторингу якості мобільного зв’язку — влітку УДЦР уклав договір на закупівлю системи моніторингу якості мобільного зв’язку від німецької компанії Rohde&Schwarz. Також можна загадати про план заходів із розвитку широкосмугового доступу на 2021-2022 роки, який уряд затвердив в минулому місяці.

За рік індекс доступності інтернету в Україні покращився на 66%, що дозволило їй зайняти 28-е місце у свіжому рейтингу Цифрової якості життя (Digital Quality of Life Index 2021) зі 110 країн світу.