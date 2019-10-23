В ядро Linux добавлена поддержка настольных и серверных процессоров Intel Ice Lake на базе 10-нм техпроцесса

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Выход процессоров Intel, изготавливаемых по нормам 10-нанометрового технологического процесса, сопровождают множественные, иногда противоречивые слухи. Например, ходят слухи, что чипмейкер и вовсе отказался от идеи выпуска настольных CPU по нормам 10-нм техпроцесса из-за проблем с этим самым технологическим процессом.

Позже сама Intel опровергла эти слухи. Компания заявила, что с 10-нанометровой технологией всё хорошо, она существенно улучшила выход годных чипов, и в скором времени потребители получат в своё распоряжение настольные процессоры, произведённые на базе данной технологии. И теперь мы получили подтверждения этим заявлениям Intel.

Как свидетельствуют данные LKML (Linux kernel mailing list), поддержка настольных и серверных процессоров семейства Ice Lake добавлена в ядро Linux. Судя по имеющейся информации, нас ожидает несколько версий чипов Ice Lake. Упоминаются названия Ice Lake X для серверного CPU Xeon, Ice Lake D для процессоров Xeon D, Ice Lake L для мобильных устройств и обычный Ice Lake для настольных серий процессоров.

Предполагается, что настольные и серверные процессоры Intel Ice Lake, изготавливаемые по нормам 10-нм техпроцесса, появятся на рынке в 2020 году. Добавим, в июле-августе 2020 года ожидается презентация дискретных видеокарт Intel Xe, для которых также предусмотрено использование 10-нанометрового технологического процесса. Таким образом, в следующем году чипмейкер сможет наконец предложить несколько продуктов на базе 10-нм технологии производства.

Источник: techpowerup