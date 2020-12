Великобритания первой в мире одобрила использование вакцины Pfizer от COVID-19

Великобритания стала первой в мире страной, которая одобрила для массового использования вакцину от COVID-19 (BNT162b2), разработанной американским фармацевтическим гигантом Pfizer совместно c немецкой компанией BioNTech, сообщает BBC со ссылкой на Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании (MHRA).

Что примечательно, вакцина Pfizer прошла все обязательные этапы для сертификации и массового выпуска всего за 10 месяцев — обычно процесс длится годами.

По итогам анализа результатов клинических испытаний BNT162b2 комитет MHRA заключил, что вакцина «соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности». В ноябре Pfizer и BioNTech сообщили, что их вакцина BNT162b2 показывает эффективность в 95% по итогам третьей фазы исследований. Для сравнения, конкурирующая Moderna оценила эффективность своей вакцины в 94,1%, а AstraZeneca — в 70%. Есть еще российская вакцина «Спутник V» с заявленной эффективностью в 92%, но независимых подтверждений этих данных нет.

Великобритания уже заказала 40 миллионов доз препарата, и в ближайшее время в страну поступит первая партия лекарств (10 миллионов доз — этого хватит для защиты 5 млн человек, поскольку схема вакцинации включает две дозы). Министерство здравоохранения Великобритании рассчитывает, что вакцинация начнется уже на следующей неделе — первые дозы будут распределены среди медработников и людей из групп риска (пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и т.д.).

Help is on its way.

The MHRA has formally authorised the Pfizer/BioNTech vaccine for Covid-19.

The NHS stands ready to start vaccinating early next week.

The UK is the first country in the world to have a clinically approved vaccine for supply.

— Matt Hancock (@MattHancock) December 2, 2020