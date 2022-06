Вышел первый геймплейный тизер Sonic Frontiers

Sonic Team выпустила очень короткий тизер грядущей игры Sonic Frontiers. В ролике можно увидеть, как самый известный в мире еж несется через поля, сканирует местность и сражается с противниками. Судя по всему, в игре будут разнообразные враги, поскольку в тизере показали не только мелких роботов, но и довольно громоздких (и они похожи на противников из Horizon: Zero Dawn). Синему ежу предстоит бегать по открытому миру, который визуально немного напоминает The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Эстетика Sonic Frontiers сильно отличается от предыдущих 3D-игр про Соника: выглядит реалистичнее Sonic Adventure, Sonic ’06 или Sonic Unleashed.

А еще в ролике засветили фрагмент с Соником, где он собирает колечки на рельсах.

Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch в текущем году.

Sonic Frontiers и множество других интересных проектов будут представлены на следующей неделе во время Summer Games Fest. Мероприятие пройдет с 10 июня по 22 июля и будет транслироваться в прямом эфире через YouTube, Twitch, Twitter и Facebook. Посмотреть событие также можно на большом экране, конкретно в кинотеатрах IMAX – но только в США, Канаде и Великобритании (билеты в продаже с 12 мая).