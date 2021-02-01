Netflix анонсировал анимационный сериал Sonic Prime о ёжике Сонике, первый сезон из 24 серий выйдет в 2022 году

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Стриминговый сервис Netflix официально анонсировал новый анимационный сериал по игровой серии Sonic the Hedgehog. Над проектом Sonic Prime будут совместно работать компания SEGA и анимационная студия WildBrain, которые собираются выпустить первый сезон в составе 24 серий в 2022 году.

Создатели обещают «высокооктановое приключение», в котором судьба странной новой мультивселенной будет целиком зависеть от Соника, а само приключение станет не просто гонкой за спасение мира, а путешествием к самопознанию и искуплению. Сериал Sonic Prime будет ориентирован на детскую и семейную аудиторию, а также наиболее преданных фанатов синего бегуна.

Yes, it's true! SEGA’s legendary video game icon Sonic the Hedgehog will star in a new 3D animated series from @SEGA, @WildBrainStudio and @ManOfActionEnt premiering on Netflix in 2022. pic.twitter.com/ydJto8c8i8 — NX (@NXOnNetflix) February 1, 2021

Мультипликацией будет заниматься студия WildBrain’s Vancouver и Man of Action Entertainment, которые создавали анимационные проекты Ben 10 и Big Hero 6.

Напомним, что в прошлом году художественный фильм Sonic the Hedgehog / «Ёжик Соник» собрал в прокате $320 млн, что является однозначным успехом для проекта с бюджетом всего $85 млн. На фоне финансового успеха Paramount Pictures официально объявила о запуске сиквела в производство, им займется та же команда в лице Джеффа Фаулера, Патрика Кейси и Джоша Миллера. К своим ролям наверняка вернутся все главные герои, включая Джима Керри, Джеймса Марсдена, Тику Самптер и других.

Источник: Variety, Netflix