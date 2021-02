Netflix анонсировал анимационный сериал Sonic Prime о ёжике Сонике, первый сезон из 24 серий выйдет в 2022 году

Стриминговый сервис Netflix официально анонсировал новый анимационный сериал по игровой серии Sonic the Hedgehog. Над проектом Sonic Prime будут совместно работать компания SEGA и анимационная студия WildBrain, которые собираются выпустить первый сезон в составе 24 серий в 2022 году.

Создатели обещают «высокооктановое приключение», в котором судьба странной новой мультивселенной будет целиком зависеть от Соника, а само приключение станет не просто гонкой за спасение мира, а путешествием к самопознанию и искуплению. Сериал Sonic Prime будет ориентирован на детскую и семейную аудиторию, а также наиболее преданных фанатов синего бегуна.

Yes, it's true! SEGA’s legendary video game icon Sonic the Hedgehog will star in a new 3D animated series from @SEGA, @WildBrainStudio and @ManOfActionEnt premiering on Netflix in 2022. pic.twitter.com/ydJto8c8i8

— NX (@NXOnNetflix) February 1, 2021