За 10 лет продано 37 млн копий The Last of Us — геймдиректор Naughty Dog Нил Дракманн опубликовал концепт-арт многопользовательской игры

Студия Naughty Dog посвятила свое новогоднее поздравление для фанатов The Last of Us десятилетию франшизы, которое будет отмечаться в июне. Нил Дракманн также сообщил, что по состоянию на прошлый месяц по всему миру было продано более 37 млн копий игр серии The Last of Us, а также поделился концепт-артом еще не вышедшей многопользовательской игры.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

«Мы так гордимся тем, что по состоянию на декабрь 2022 года по всему миру было продано более 37 миллионов копий всей франшизы he Last of Us, и она продолжает привлекать новых и старых игроков каждый день», — пишет Дракманн. — «Знание, что Джоэл, Элли и все остальные персонажи полюбились многим из вас заставляет студию двигаться вперед».

Глава Naughty Dog напомнил о релизе ремейка The Last of Us, Part I для ПК 3 марта (о котором сообщалось в декабре) и о выходе сериала по игре от HBO Max уже 15 января.

«Мы с нетерпением ждем 10-летия The Last of Us в июне и очень рады поделиться с вами подробностями о будущем этой франшизы. По пути мы приготовим для вас несколько забавных сюрпризов. Позже в этом году мы начнем предлагать вам некоторые подробности о нашей амбициозной многопользовательской игре The Last of Us. С командой, возглавляемой Винитом Агарвалом, Джо Петтинати и Энтони Ньюманом, проект превращается в свежий, новый опыт для нашей студии, основанный на страсти Naughty Dog к созданию невероятных историй, персонажей и игрового процесса. Впервые мы поделились с вами концепт-артом проекта в прошлом году, и мы надеемся, что этот новый концепт-арт еще больше заинтересует вас тем, над чем работает наша команда».

Подробностей о многопользовательской игре The Last of Us от Naughty Dog, включая дату выхода, пока нет. Известно лишь, что это будет полноценная отдельная игра, а не дополнение. Кроме того, недавний список вакансий Naughty Dog предполагает, что игра вполне может быть free-to-play.