Как майнить Ethereum

В начале 2014 года, когда были сделаны материалы Майнинг криптовалют на примере Dogecoin и Наиболее выгодный майнинг криптовалют: что для этого нужно знать, казалось, что тему домашнего майнинга (майнинга на обычных видеокартах и процессорах) на этом можно закрывать.

В принципе так дела и обстояли до выхода новой криптовалюты Ethereum, которую опять выгодно майнить на относительно новых видеокартах.

Чтобы не тянуть резину, сразу напишу, что сейчас на GTX 970 можно намайнить приблизительно 0.33 Биткоина в месяц (около $138). Еще недавно получалось $160 и даже больше, однако стоимость Ethereum за последние несколько недель чуть-чуть снизилась.

Я попробую описать самый простой способ майнинга Ethereum. Даже мне, как человеку уже разбиравшемуся для предыдущих материалов, как это делается на примере других криптовалют, сначала пришлось хорошенько полазить по форумам, чтобы понять что к чему.

Не буду вдаваться в подробности почему описанный ниже способ скорее всего гораздо проще остальных и просто опишу его. Он стал возможен благодаря запуску ethermine.org, что произошло буквально на прошлой неделе.

На сайте необходимо скачать майнер QTMiner под Windows или Ubuntu, который может работать напрямую с пулом ethermine.org.

Запускать программу необходимо со специальными параметрами через bat файл (Windows) или скрипт (Linux). В Windows создаем файл с расширением .bat в той же папке где находится qtminer.exe и прописываем в нем следующие параметры:

qtminer.exe -s eu1.ethermine.org:4444 -u 0x3445gj5k4f9jh0d0hh4944k46.rig1 -G

eu1.ethermine.org:4444 — это адрес сервера (менять не нужно, если вы географически ближе всего к Европе)

.rig1 — название компьютера (может быть любым, менять не нужно). Отделяется точкой от адреса кошелька идущего перед этим.

Единственный параметр, который необходимо поменять, это адрес кошелька Ethereum, в данном случае 0x3445gj5k4f9jh0d0hh4944k46.

Проще всего, на мой взгляд получить адрес сразу на криптобирже, например bittrex или poloniex. Для этого понадобится зарегистрироваться и в профиле сгенерировать новый адрес для приема Ethereum.

После этого можно запускать майнер (через bat файл) и собственно приступать к майнингу.

Если ввести на странице ethermine.org адрес своего кошелька, то можно увидеть скорость майнинга в MH/s (мегахэши в секунду), а также сколько ваш компьютер приблизительно намайнит за день/неделю/месяц.

Необходимая видеокарта

Для майнинга скорее всего понадобится видеокарта не более чем 2-3 летней давности. Возможно подойдут и более старые модели, но это необходимо проверять на практике. Видеокарты AMD чуть быстрее. Например R9 280X приблизительно на 10% быстрее GTX 970, хотя в играх ситуация противоположная.

Подход к каждой видеокарте индивидуален, поэтому если по умолчанию что-то не заработает, или заработает не оптимально, лучшим помощником станет раздел Mining на официальном форуме Ethereum. Там можно узнать, количество MH/s, которое должна выдавать ваша видеокарта при оптимальных настройках.

Известно, что на Windows 10 владельцам Nvidia скорее всего понадобится откатиться на более раннюю версию драйверов. Например, моя GTX 970 на последних драйверах выдавала всего 7 MH/s, поэтому драйвера пришлось удалить и поставить nvidia drivers 347.52, которые подняли скорость до 17 МH/s, а после разгона и до 20 МH/s, что является практически максимумом для данной видеокарты.

Видеокарты Nvidia могут снижать частоту памяти во время майнинга, переводя видеокарту в режим энергосбережения. Избежать этого иногда удается обычным разгоном памяти, но у меня получилось только с помощью утилиты nvidia Inspector. Для этого память необходимо разгонять отдельно в режиме Performance Level P2.

Охлаждение видеокарты

Майнинг скорее всего будет нагружать видеокарту сильнее игр, поэтому она будет серьезно греться. В принципе, я бы не советовал использовать для майнинга видеокарты не на гарантии. Не то, чтобы они очень часто летят, но такое случается после длительного использования, особенно если не следить за их рабочей температурой.

Для контроля температуры можно посоветовать утилиту MSI Afterburner, которая позволяет настроить скорость вращения кулера и максимальную температуру (для разных моделей видеокарт она разная, но негласное правило гласит, что температура не должна превышать 80 градусов).

Зачем нужны эти ваши Ethereum-ы?

Если вы завели аккаунт на bittrex или poloniex, то там же Ethereum можно поменять на Bitcoin, и использовать для покупки игр на Humble Bundle, или компьютерных комплектующих на Newegg, либо перевести Bitcoin на btc-trade.com.ua и затем вывести на карту приватбанка, и т.д.

Поскольку выводом я не занимаюсь, то юридических аспектов, связанных с этим процессом не знаю. Возможно там есть свои тонкости. При покупке комплектующих на Newegg, или в другом магазине, вам понадобится фирма-доставщик из США и не забывайте о лимите в 150 евро на безналоговый ввоз.

Вот кажется и всё. Предположительно майнинг Ethereum остановят осенью этого года, так что впереди есть ещё пол года для эксплуатации видеокарты.