На Amazon появилась цена топовых процессоров AMD Ryzen: 1700x — $399, 1800x — $499

После всех небольших утечек можно фактически закрывать вопрос о стоимости двух самых быстрых процессоров семейства Ryzen от AMD.

Amazon по ошибке раньше времени выставила комплект из системы водяного охлаждения Corsair и процессоров Ryzen 1700x / 1800x. Отняв от стоимости $100 (цена СВО) получаем стоимость топовых процессоров линейки Ryzen: 1700x — $399, 1800x — $499.

Как видно, процессоры были выставлены на площадке Amazon никем иным, как самой компанией AMD. Страницу вскоре закрыли.

Ожидается, что процессоры Ryzen поступят в продажу либо 28 февраля, либо 2 марта. Тогда же будет снят NDA (запрет на распространение информации) и обозреватели IT сайтов смогут опубликовать обзоры и бенчмарки Ryzen.

Если верить уже доступным бенчмаркам в Cinebench, процессоры Ryzen заметно быстрее даже более дорогих процессоров Intel, при этом имеют гораздо более низкий TDP. В то же время, это сравнение в мультпопоточном, а не одноядерном режиме, который также важен в некоторых приложениях, и следует дождаться более разносторонних тестов Ryzen прежде чем делать окончательные выводы.