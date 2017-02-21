Снимая на iPhone, фотограф-фрилансер заработал больше, чем с помощью зеркальной камеры

Брэд Манджин – спортивный фотограф-фрилансер из Калифорнии. Он регулярно снимает для Главной лиги бейсбола, с 1993-го по 2016-й на постоянной основе сотрудничал с журналом Sports Illustrated. Но времена изменились, и зарабатывать на жизнь с такой работой сейчас стало гораздо труднее.

Своё первое задание, которое требовало съемки на iPhone, Брэд Манджин получил в марте 2016 года от спортивного сайта Players’ Tribune. Он был в Аризоне, где Лига бейсбола проводила весенние тренировки. И творческий директор Players’ Tribune, Морин Кавана, передала Манджину на день Instagram сайта, чтобы тот смог публиковать свои фотографии с тренировок, которые делал на iPhone.

Но окончательно жизнь и работу фотографа изменила Кэрин Леви, супервайзер фотоуслуг PGA Tour (организатор основных мужских профессиональных гольф-туров в Северной Америке). Она несколько лет следила за работами Манджина, которые он делал на iPhone, и предложила слетать в мае во Флориду, в Понте-Ведра-Бич, чтобы поработать на чемпионате THE PLAYERS. В качестве основного инструмента съёмки предлагалось использовать iPhone.

THE PLAYERS – ключевое событие года для PGA Tour, и Кэрин каждый раз выделяет бюджет на то, чтобы пригласить несколько фрилансеров, которые будут работать на мероприятии вместе со штатными фотографами. Она решила, что будет интересно, если Брэд Манджин будет снимать на iPhone и сразу же размещать фотографии в различных социальных сетях, на страницах PGA Tour и THE PLAYERS. При этом PGA Tour впервые нанимал профессионального фотографа только ради съемки для соцсетей.

Во Флориде Брэд Манджин провел неделю и снял на iPhone 6s Plus 3232 фотографии. Их использовали во многих аккаунтах Instagram, Twitter и Facebook, а также в галереях PGATOUR.com. Зеркальную камеру фотограф с собой не брал.

«У Кэрин работают трое замечательных штатных фотографов, которые обозревают все события PGA Tour. Но в их обязанности входит гораздо больше, чем непосредственно съёмка самих соревнований: они делают портреты, работают на спонсорских и благотворительных мероприятиях, словом, хлопот хватает. И я, вооружившись смартфоном, понимал, что действительно помогаю этой команде, поставляя в социальные сети свои снимки едва ли не в режиме реального времени, с любого места соревнований», — отмечает Брэд Манджин.

По мнению фотографа, iPhone – это реальный инструмент, который дает возможность снимать отличные кадры и быстро отправлять их заказчику. Кроме того, когда он работал, что называется «за кулисами», и участники соревнований, и обслуживающий персонал, и все остальные чувствовали себя гораздо спокойней и естественней, потому что он снимал на небольшой смартфон, а не громадную зеркалку.

«Я думал, что майские съемки THE PLAYERS – работа на один раз, но людям из PGA Tour все понравилось, и они пригласили меня еще на три больших мероприятия, включая ноябрьские игры Кубка Чарльза Шваба. Фотографии получались все лучше и лучше, особенно после выхода нового iPhone 7 Plus со встроенным телеобъективом с двукратным увеличением. Я приобрел этот смартфон в сентябре, как раз перед поездкой на соревнования TOUR CHAMPIONSHIP. Двукратный зум, казалось бы, совсем немного, но это позволило делать фотографии, которые невозможно снять с обычным объективом iPhone» — говорит Брэд Манджин.

Успех работы с PGA Tour не прошел незамеченным – в сентябре Манджина пригласили на гонки IndyCar Series. Ему нужно было в течение двух дней снимать серию для ее аккаунтов в социальных сетях, конечно, тоже на iPhone.

В конце года редактор журнала Volleyball USA дал Манджину задание очередное задание для съёмки на iPhone.

«Он подписан на мою страницу в Instagram и следит за работами, которые я делаю на iPhone. И когда он решил сделать интересный макет для журнала, с квадратными кадрами Instagram, то подумал, что это дело как раз для меня. Тогда я впервые опробовал новый режим портретной съемки с двумя объективами на моем iPhone 7 Plus. Эффект глубины резкости был такой, что, казалось, я снимаю на одну из своих камер Canon, с 85-мм объективом с максимальной диафрагмой. Снимки вышли потрясающие, — заверяет Манджин.

Спад деловой активности в сфере бейсбола сильно ударил по фотографам – так, в 2016-м Манджину заплатили всего за четыре матча (из 162 игр в регулярном сезоне), которые он снимал на традиционную зеркальную камеру Canon.

«Так что счета прошлого года я оплачивал главным образом благодаря Кэрин, PGA Tour, IndyCar и своему iPhone, — заявляет фотограф.

Работы Брэда Манджина, сделанные, в том числе, на iPhone, можно просмотреть на его сайте, в Instagram и Facebook.

Источник: fototips