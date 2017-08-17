В Южной Корее хотят ввести налог на роботов

Южная Корея может стать первой страной мира, которая введет налог на роботов. Правительство страны сделало первый шаг к этому, подготовив соответствующий законопроект.

Отметим, что Южная Корея является наиболее роботизированной страной мира — на каждые 10 тысяч сотрудников здесь приходится 531 «умное» устройство. При этом в стране стремительно растет безработица — в 2017 году количество безработных граждан составило 1,17 млн человек. Чаще всего работы лишаются люди со средней и низкой квалификацией.

Именно по этой причине правительство страны не заинтересовано в ускорении автоматизации. Ради борьбы с безработицей администрация Мун Чжэ Ина готова увеличить налоговую нагрузку на корейский инновационный сектор — один из самых мощных в мире, тем самым несколько демотивировав компании вкладывать средства в автоматизированное производство, сохранив таким образом рабочие места для граждан страны

Интересно, что новый налог планируют сделать непрямым: для предприятий с автоматизированным производством просто урежут налоговые льготы, введенные предыдущим правительством в качестве экономического стимула для наиболее инновационных компаний.

Если закон вступит в силу, Южная Корея станет первой страной, которая изменит свою налоговую систему в свете наступающей роботизации.

Напоследок отметим, что противники законопроекта полагают, что новый закон плохо скажется на развитии технологий искусственного интеллекта, а вместе с этим — приведет к уменьшению доходной части бюджета.

Источники: mashable, zdnet