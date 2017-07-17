YouTube «оживил» миниатюры видеороликов, сделав их анимированными

В прошлом месяце YouTube начал тестирование анимированных значков видео в веб-версии сервиса и, похоже, что сейчас видеохостинг приступил к полномасштабному внедрению функции. То есть, соответствующее сообщение на официальном сайте техподдержи позволяет говорить об официальном запуске функции.

Поначалу эта функция была доступна только ограниченному числу пользователей, но последние несколько дней все больше пользователей начинают замечать нововведение и сообщают о нем в соцсетях.

Некоторые возможно уже успели заметить короткие трехсекундные анимированные тизеры, проигрывающиеся при наведении курсора мыши на ролик, другие наверняка увидят их в ближайшие дни. Это и есть та самая функция предварительного просмотра видео, о которой впервые стало известно еще в августе прошлого года. По словам разработчиков, ее полезность заключается в том, что она делает видео более привлекательными и дает зрителю представление о контенте.

Анимированные значки проигрываются в браузерах Chrome версии 32 и выше и Opera версии 19 и выше на вкладках «Главная», «В тренде» и «Подписки», а также в результатах поиска и на страницах просмотра.

Важно отметить, что включать анимированные значки вручную не нужно, они автоматически (система вырезает отрывок из первой половины видео) добавляются к большинству роликов длиной больше 30 секунд.

Зоркий глаз читателя наверняка остановился на фразе «большинству», и правильно сделал. Чтобы получить анимированный значок видео должно соответствовать ряду критериев, кроме длины, в том числе в отношении темы и типа контента. Если ролик отвечает всем необходимым требованиям, анимированный значок добавляется в течение двух дней после загрузки видео. Также администрация YouTube обращает внимание, что на мобильных устройствах функция пока не поддерживается.

Источник: Engadget