Dreadnought: мертв по прибытии

HMS Dreadnought / «Бесстрашный», седьмой корабль с таким названием, принятый в состав флота его королевского величества в 1906 г., подарил свое имя целому классу боевых кораблей начала XX века. Хорошо бронированных, тяжеловооруженных монстров, основной ударной силы флотов морских держав первой половины прошлого столетия. Чуть позже такие корабли станут называть линкорами. Писатели-фантасты позаимствовали красивое слово «дредноут» и перенесли его на самые крупные космические боевые корабли, впрочем, космофлот наследовал другие термины и традиции ВМФ. Dreadnought, игра немецкой студии Yager Development, рассказывает о битвах гигантских космических кораблей на орбитах и в небе над поверхностью планет солнечной системы.

Dreadnought Жанр MMO, симулятор, шутер

Платформы Windows, PlayStation 4

Разработчики Yager Development, Six Foot

Издатель Grey Box

Язык английский, русский

Сайты Steam

Dreadnought – наследница сессионных MMO-шутеров/симуляторов, таких как World of Tanks, World of Warplanes, War Thunder и World of Warships. В соответствии с темпом и со спецификой управления большими кораблями Dreadnought ближе именно к World of Warships. Собственно, и разрабатываться игра начала в самый разгар моды на сессионные MMO-шутеры/симуляторы, в 2013 г. Но Yager Development славится своей неторопливостью, и проект вышел как раз в тот момент, когда тренд изменился и игроки потеряли интерес к подобным играм. Бал сейчас правят королевские битвы.

Самое обидное, что о негативном тренде для сессионных шутеров/симуляторов, особенно нишевых, было известно уже давно. World of Warships и World of Warplanes и близко не подобрались по количеству игроков к World of Tanks. Вышедшая в 2013 г. космическая Star Conflict очень быстро растеряла игроков. Провалились практически идентичные Dreadnought игры Fractured Space (2016) и Galactic Junk League (2017). Yager Development бы остановиться еще два года назад, но, увы, эта студия славится своим упорством…

Итак, основная идея Dreadnought практически аналогична той, что была реализована в Fractured Space. Есть огромные неповоротливые боевые космолеты, которые запускаются в заполненное астероидами, космическими станциями и другими циклопическими объектами пространство. В Yager упростили MOBA-подобную структуру игрового поля и геймплея Fractured Space – бои 8 на 8 человек здесь ведутся на фраги или за контроль над полем. Командный смертельный бой до 100 очков – это стандартный Deathmatch. В режиме Натиск на поле появляется командный корабль, который нужно защищать от противников и волн NPC-истребителей и легких фрегатов. Бой ведется до 300 очков, каждый корабль имеет собственную стоимость, и командный, конечно же, самый дорогой. Ну и третий режим – Завоевание, в нем вы должны захватывать и удерживать контрольные точки, причем очки начисляются за всю удерживаемую площадь, в том числе вокруг вашего корабля, и чем крупней корабль, тем большую часть поля он окрашивает в ваш цвет. К сожалению, карты Завоевания встречаются в ротации реже других.

Как в World of Warships и в Fractured Space, корабли в Dreadnought делятся на классы. Собственно тяжелые и неповоротливые дредноуты, способные выдавать и выдерживать колоссальный урон и «топить» противников одним бортовым залпом. Легкие, имеющие огромную скорость и умеющие совершать быстрые тактические варп-прыжки корветы, которые могут доставить массу неприятностей даже большим кораблям, заходя в тыл, используя скорострельные пушки или запуская тяжелые торпеды с близкого расстояния. Дальнобойные артиллерийские крейсеры, простреливающие почти все поле из мощных орудий, подобных рельсовым пушкам, но практически беззащитные в ближнем бою. Крейсеры поддержки или, проще говоря, полевые медики/маги. И эсминцы, занимающие среднее положение между дредноутами и артиллерийскими крейсерами.

Естественно, Dreadnought – командная игра, и выбирать корабль нужно исходя из общей конфигурации флота и текущей миссии. Слаженный флот способен буквально подавить противника, оказывая огневую и медицинскую поддержку соратникам. В игре работают как древние боевые приемы гребного и парусного флота, вроде тарана или линейного построения с концентрацией огня на флагмане, так и элементы воздушного боя, например, полет на предельно низких высотах с маскировкой за складками местности или завоевание превосходства по высоте.

Yager Development старательно скопировал все элементы World of Tanks. После боя корабли получают собственный и свободный опыт, за который можно исследовать новые модули и открывать корабли высших уровней. Первые два уровня техники прокачиваются буквально за 5 часов, с третьего же начинается долгий монотонный гринд. Всего в игре три фракции со своими ветками техники, и где-то в дебрях официального сайта можно найти страницы, рассказывающие об их различиях и даже излагающие сюжет игры. Что-то о транслюдях и войне за Солнечную систему, но если вы не озаботитесь этим специально, то для вас три ветки техники так и останутся просто тремя ветками техники. Условно говоря, «русской», с упором на мощь вооружения, «восточной» (это как раз транслюди) с упором на технологичность и корабли поддержки, и сбалансированной «западной». В каждой из веток больше кораблей того или иного класса, естественно, есть в них и премиум-машины, принадлежащие каким-то игровым героям. Yager даже выпустила специальный комикс по вселенной Dreadnought, но, повторюсь, сюжет в этой игре настолько необязателен, что это даже обидно.

Dreadnought использует Unreal Engine 4, и в динамике бои выглядят достаточно неплохо. Корабли красочно разрушаются и взрываются, сами уровни впечатляют гигантизмом элементов и дизайном. Кстати, один из уровней в режиме Завоевания, кажется, сделан в память о самой первой игре студии, Yager. Неплохо выглядят и сами корабли, в их очертаниях осталось что-то от морских прародителей, но есть и вся привычная нам по sci-fi типа Battlestar Galactica мишура вроде вращающихся башен главного калибра и орудийных портов. Что в Dreadnought плохо – так это кастомизация вашего капитана, который выглядит на уровне игр начала 2000-х. Но самая настоящая катастрофа здесь с меню. Чтобы добраться до древа технологий или исследовать и заменить компонент, необходимо совершить пять-шесть нелогичных переходов по разным экранам. Это какое-то безумие.

Сами бои, в соответствии со спецификой техники, получились хоть и неторопливыми, но достаточно жаркими. Как в Fractured Space и в World of Tanks – это зачастую игра в прятки за препятствиями, перемежающаяся с неожиданными рейдами в тыл врага. В целом интересно, если бы не одно «но». Подбор противников в Dreadnought ведется в рамках флотов трех уровней. В первый, «Рекрут», входят корабли I и II класса. Во второй, «Ветеран», корабли III и IV классов. И в третий, «Легенда», корабли IV и V классов. И если в боях уровня «Рекрут» разница между кораблями I и II классов не так заметна, хотя она, бесспорно, имеется, то в боях уровня «Ветеран» корабли IV класса на голову превосходят самые прокачанные корабли III класса, не оставляя им никакого шанса на победу. А на прокачку на этом уровне, напомню, придется потратить очень немало времени.

Впрочем, основная проблема Dreadnought даже не это, а общее падение интереса к подобным играм и нишевость конкретно этого продукта. На серверах игры банально очень мало людей. Если в момент релиза на Steam в Dreadnought одновременно играло 2-2,5 тыс. человек, то по прошествии трех недель осталось всего 500-900 человек, и эта цифра продолжает снижаться. Подбор противников в самом популярном классе «Ветеран» может идти две и более минут, а почти все ники игроков вы запомните буквально через десять-пятнадцать боев.

Что до монетизации, то, как и во всех подобных играх, она заключается в покупке Premium аккаунта с ускоренной прокачкой, предметов для кастомизации капитана и кораблей, и приобретении особых кораблей высоких классов. Играть можно и без Premium, но тогда готовьтесь к гринду.

Обидно, что на самом деле Dreadnought — неплохая игра. Да, она вторична по отношению к World of Warships и Fractured Space, но определенный шарм у нее есть. Sci-fi сеттинг, ощущение огромного корабля, повинующегося вашим приказам, чувство локтя в бою, «вдумчивые» сражения. Игра абсолютно бесплатна, и если вам нравится научная фантастика и фильмы вроде Battlestar Galactica, попробуйте ее сейчас, пока в Сети еще есть игроки.

P.S. Созданная в 1999 г. берлинская Yager Development за прошедшие 20 лет успела выпустить только три игры и сейчас работает над четвертой. И ни один из проектов компании не стал прибыльным, хотя каждый был по-своему уникальным. Началось все с невероятно красивого Yager (2003) – футуристического аркадного авиасима с открытым миром. В 2012 г. студия представила свою главную игру, шутер Spec Ops: The Line (2012), признанный критиками, и вашим покорным слугой в том числе, самой глубокой и пронзительной антивоенной игрой, поднимающей очень важные этические вопросы, в том числе касающиеся изображения войны и жестокости в видеоиграх. В 2018 вышел Dreadnought, о котором шла речь в данной статье. Сейчас студия работает над фантастической королевской битвой The Cycle… Не нужно быть провидцем, чтобы понять, что в 2019 году на рынке Battle Royale ловить будет уже нечего, но, как уже говорилось, в Yager Development работают очень упертые люди, которые не любят признавать свои ошибки. Мне очень хотелось бы ошибаться, ведь я действительно люблю игры Yager, но боюсь, что Dreadnought и The Cycle могут прикончить студию…

3 Оценка ITC.UA Плюсы: Вдумчивый неторопливый геймплей; интересные карты; разные классы кораблей, позволяющие использовать различные тактические решения; в целом неплохая графика Минусы: Вторичность; небольшое число игроков онлайн; гриндинг, начинающийся с пятого часа игры; проблемы с балансом; крайне неудобный интерфейс; визуализация капитанов просто ужасна Вывод: Dreadnought – нишевая игра, которая, возможно, имела бы шансы на успех, если бы вышла шесть лет назад

