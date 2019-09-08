Рецензия на фильм «Куда ты пропала, Бернадетт?» / Where’d You Go, Bernadette

На фильм «Куда ты пропала, Бернадетт?» (Where’d You Go, Bernadette) наверняка обратят внимание благодаря Кейт Бланшетт и вопросу, заданному в названии ленты. Вопреки ожиданиям, это не детективная история, а легкая драма, которую сняли по мотивам современного бестселлера.

«Куда ты пропала, Бернадетт?» / Where’d You Go, Bernadette Жанр комедия, драма

Режиссер Ричард Линклейтер

В ролях Кейт Бланшетт (Бернадетт Фокс), Билли Крудап (Элджи Брэнч), Эмма Нельсон (Би Брэнч), Кристен Уиг (Одри), Джуди Грир (доктор Керц), Джеймс Урбаняк (Маркус Стрэнг), Тройэн Беллисарио (Бекки) и др.

Компании Annapurna Pictures, Color Force

Год выпуска 2019

Сайт IMDB

Весь фильм вращается вокруг главной героини по имени Бернадетт Фокс. Она живет в Сиэтле, который противен ей абсолютно во всем. Еще героиня терпеть не может, когда с ней заговаривают соседи, всячески избегает публичных мест и старается не выходить из дому без лишней надобности. Единственные люди, к кому благосклонна Бернадетт, это ее умная дочь, а также муж, увлеченный работой в Microsoft. Еще у Бернадетт есть помощница, которой она жалуется на жизнь по электронной почте. Однажды у Фокс появляется еще один повод для сетования – ее семья начинает планировать совместную поездку в Антарктиду. Для Бернадетт это вовсе не предвкушение созерцания захватывающих видов, а перспектива оказаться среди неприятных ей незнакомцев.

Фильм снят по мотивам одноименного романа американской писательницы Марии Семпл. Ее произведение попало в список бестселлеров The New York Times, поэтому вполне логично, что рано или поздно его должны были перенести на большой экран. Однако не все, что в печатном варианте кажется занимательной историей, может стать удачной кинокартиной.

Книга «Куда ты пропала, Бернадетт?» отчасти написана в эпистолярном жанре – в ней есть переписка Бернадетт со своей помощницей из Индии, а также описание происходящего от лица дочери главной героини. Большое количество ненужных деталей, которыми насыщены письма, зачем-то решили перенести в фильм, существенно затянув его хронометраж.

Сценарием, а также режиссурой фильма занимался Ричард Линклейтер. Его более-менее успешные ленты «Школа рока» (The School of Rock) и «Пленка» (Tape) вышли в начале 2000-х, другие работы Линклейтера особой популярностью не пользовались. Судя по результату экранизации романа «Куда ты пропала, Бернадетт?», режиссер остается на той же позиции – он продолжает снимать фильмы, не вкладывая в них ничего, что может зацепить зрителя. И это при том, что в главной роли у него снимается Кейт Бланшетт.

Казалось бы, оскароносной актрисе достался многогранный персонаж со сложным характером и очевидным кризисом – что еще нужно? Помимо этого, Кейт Бланшетт достался еще и неинтересный сценарий, который просто не позволяет ей раскрыть свой талант. Первый час фильма Бернадетт кажется просто несносным человеком, ненавидящим всех вокруг. И лишь какое-то время спустя режиссер удосуживается рассказать, что героиня на самом деле гениальный архитектор, забросивший карьеру ради семьи. Это, кстати, совсем не кульминационный момент. Просто к нему по каким-то неведомым причинам зрителя подводят целую вечность. И все это время, глядя на Бернадетт в исполнении Бланшетт, к героине при всем желании сложно проникнуться большой симпатией.

Остальные персонажи мелькают на экране часто, но тоже совершенно не вызывают эмоций. Например, назойливая соседка в исполнении Кристен Уиг становится шаблонным образом домохозяйки, сующей нос не в свои дела. А муж Бернадетт, которого играет Билли Крудап, не выходит за рамки героя, созданного для зарабатывания денег и нагнетания обстановки. Еще в ленте в довольно-таки второстепенной роли появляется Лоренс Фишберн, которому можно порадоваться разве что как старому другу, который случайно забрел в этот сонный фильм.

Не покинуть зал кинотеатра помогает напоминание о том, что в ленте должна появиться Антарктида. Чтобы увидеть красивые пейзажи, придется подождать (долго), и в качестве вознаграждения за томление оператор покажет ледники и пингвинов.

Пожалуй, именно хорошая картинка в чем-то спасает фильм от полного провала. Лента «Куда ты пропала, Бернадетт?» снята качественно, но совершенно не интригующе. Режиссер называет фильм комедийной драмой, однако остроумных моментов там не наблюдается. Как и харизмы в Бернадетт Фокс. Жаль, ведь ее персонаж наделен сарказмом, а это нередко используют для создания самых ярких киногероев.