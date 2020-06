Рецензия на сатирический сериал Space Force / «Космические войска»

United States Space Force – новый, шестой вид вооруженных сил США, созданный президентом Дональдом Трампом в 2019 г. на базе существующих с 1982 г. Air Force Space Command. Это первая новая ветвь вооруженных сил США, появившаяся с 1947 г., когда ВВС отделилась от Армии. Space Force / «Космические войска» – сериал Netflix, высмеивающий американских военных, новосозданные Космические силы и, естественно, президента Трампа.

Собственно, основная идея сериала Space Force, сценаристом и продюсером которого выступил сам Стив Карелл – высмеивание недалеких военных, ну и в целом всей нынешней администрации США, лезущей грязными руками в святая святых науки – в космические исследования. Такое впечатление, что Стив Карелл и все остальные причастные к шоу люди одновременно забыли, что военные были в космической отрасли с самого начала, с конца 40-х гг. прошлого века. Мало того, если бы не военные, никакого покорения космоса и вовсе не случилось бы. Впрочем, с самой первой серии ясно, что главная мишень создателей Space Force вовсе не вооруженные силы США, а администрация Дональда Трампа.

Стив Кaрелл играет роль генерала Марка Нэйрда, принявшего командование над только что созданными Space Force. Он с семьей в неполном составе, и это важный сюжетный твист, перебирается на секретную базу где-то в Колорадо, о которой отлично знают абсолютно все в радиусе 100 миль. На базе имеются: гениальный ученый доктор Эдриан Мэлори (Джон Малкович), руководящий всеми исследовательскими проектами; совершенно бессмысленный секретарь генерала Нэйрда генерал Брэд Грегори (Дон Лейк); русский шпион (капитан Юрий «Бобби» Телатович), приударяющий за дочкой генерала Нэйрда; специалист по социальным медиа «Фак Тони» Скарапидуччи и множество других не менее забавных персонажей. Генералу Нэйрду на протяжении 10 серий предстоит управлять этой толпой… некомпетентных разгильдяев и попытаться обогнать китайцев в новой лунной гонке. Кроме того, у Нэйрда есть определенные проблемы в отношениях с дочерью и женой, которые будут отвлекать его от войны в космосе.

Я с огромным уважением отношусь к Стиву Кареллу. Он не только отличный комедийный актер, что доказано еще американской версией The Office, но и серьезно недооцененный драматический актер, с очень сильными трагическими ролями, вспомним хотя бы Evan Almighty, Seeking a Friend for the End of the World, Foxcatcher, The Big Short или Vice. Тем не менее, в Space Force он явно пошел на поводу довлеющей в современном Голливуде повестки высмеивания действующей власти. В целом, в этом нет ничего плохого, сатира и критика власть имущих – одни из важных и действенных рычагов демократии, вот только в последнее время эта критика слишком уж смахивает на травлю.

Тем более, что именно сейчас США есть чем гордиться в космической сфере. Недавний запуск Crew Dragon Demo-2, продолжение развертывания спутниковой группировки StarLink, шестая миссия космического челнока нового поколения Boeing X-37 (кстати, впервые под руководством United States Space Force), подготовка к запуску в июле миссии Mars 2020, подготовки миссий Crew Dragon USCV-1 и Starliner Boe-OFT 2, подготовка к запуску американо-украинской ракеты Firefly Alpha и т.д. Почему именно сейчас нужно было высмеивать американских военных, которые, по мнению авторов сериала, заняты только тем, что пытаются выслужиться перед президентом и начать третью мировую войну в космосе (конечно же, с Китаем)?

Впрочем, вернемся к сериалу. На самом деле он очень неровный. В Space Force есть действительно неплохие шутки и даже несколько очень трогательных моментов, как, например, во время лунного эксперимента на Земле, но есть и совершенно абстрактные и нелепые гэги, вроде попугая в скафандре, боевых маникюрных ножниц или попыток починить спутник с помощью космонавта-шимпанзе. Опять-таки, в абстрактном юморе тоже нет ничего плохого, вспомним тех же Monty Python или недавний сатирический сериал Avenue 5 с Хью Лори, вот только мешать абстракцию, политическую сатиру и трагикомедию в одном флаконе – не самая лучшая идея.

Впрочем, три причины смотреть Space Force все-таки есть. Это Стив Кaрелл, Джон Малкович и Лиза Кудроу. Если двух первых актеров представлять не нужно, то фамилию третьей актрисы помнят немногие, она намного лучше известна как Фиби из «Друзей». В Space Force Лиза «Фиби» Кудроу исполняет роль немного странной жены генерала Нэйрда.

Да, и еще одно. Музыка и саундтрек. Музыкой к сериалу занимался композитор Картер Бёруэлл, известный своей регулярной работой с братьями Коэн. Бёруэлл писал музыку к Fargo, The Big Lebowski, No Country For Old Men, The Ballad of Buster Scruggs, а также Carol, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Being John Malkovich и другим оскароносным картинам. Ну и отдельное спасибо команде, подбиравшей саундтрек: песни, которые напевает себе под нос Стив Кaрелл, просто отличные.

А вот что откровенно разочаровывает – так это невнятный и совершенно беззубый финал сезона, оставляющий место для продолжения. Скажем честно, десять серий Space Force заканчиваются ничем. Финал просто повисает в пустоте, как непутевая команда астронавтов на американской лунной базе. Так и хочется спросить авторов: «Зачем все это?», «Что вы хотели этим сказать?». Увы, судя по рейтингам сериала, ответов мы никогда не получим.