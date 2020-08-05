Amazon опубликовал полноценный трейлер свежего сезона супергеройского сериала The Boys / «Пацаны», премьера назначена на 4 сентября 2020 года

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Сервис Amazon Prime выложил полноценный трейлер второго сезона сериала The Boys / «Пацаны», который ярко продемонстрировал, что его создателям удалось превзойти уровень жестокости первого сезона.

Как вы помните, в концовке первого сезона Билли Бутчер нашел свою жену и ребенка, однако пока не смог вернуть их. Соответственно, лидер «Пацанов» будет усиленно работать над тем, чтобы воссоединить семью, параллельно пытаясь убить неуязвимого лидера «Семерки» Хоумлендера. Впрочем, у того хвататет своих проблем, так как помимо борьбы с надоедливыми людьми ему приходиться отстаивать свое лидерство в противоборстве с новым членом команды Штормфронт. Также в новом сезоне продолжится любовная линия Хьюи Кэмпбелла и супергероини Старлайт, которая будет помогать борцами за справедливость из альтруистических побуждений.

Сериал The Boys / «Пацаны» стартует 4 сентября в сервисе Prime Video, причем зрители смогут увидеть сразу три серии The Boys. В дальнейшем свежие эпизоды будут показывать еженедельно, как это обычно принято у телевизионных каналов, полный сезон будет состоять всего из 8 серий.

Напомним, что недавно Amazon продлил сериал The Boys / «Пацаны» на третий сезон, так что на грядущем сезоне приключения героев не закончатся.

Источник: Polygon