AT&T запустил 5G в десяти городах США

Менее месяца назад американский мобильный оператор AT&T пообещал «в ближайшее время» запустить мобильную сеть пятого поколения в пяти городах США. В конечном итоге компания перевыполнила план ровно вдвое.

Как сообщает The Verge, доступ к быстрой 5G-связи на днях получили клиенты AT&T в Бирмингеме, Индианаполисе, Лос-Анджелесе, Милуоки, Питтсбурге, Провиденсе, Рочестере, Сан-Диего, Сан-Франциско и Сан-Хосе. Более подробные карты с указанием районов, в которых точно можно будет поймать 5G, компания выложила в открытый доступ.

Воспользоваться преимуществами быстрого мобильного интернета 5G смогут те, кто пользуется тарифами Unlimited Extra или Unlimited Elite (цена $75 и $85 в месяц соответственно). Никаких дополнительных платежей за переход на 5G компания не потребует; в рамках тарифов пользователям предоставят все те же пакетные 50 ГБ и 100 ГБ трафика соответственно, сверхпакетный трафик также будет «деприоритизирован» как обычно.

Любопытно, что по данным The Verge, сейчас у AT&T есть три бренда для 5G:

5GE — по сути, всего лишь улучшенный LTE;

5G — действительно пятый протокол связи, но в диапазоне 850 МГц, то есть более медленный, чем миллиметровые волны. Также известен как Sub-6. Его и получили жители десяти городов США;

5G+ — миллиметровый 5G на высоких радиочастотах. Это самый быстрый мобильный интернет компании, но с самым коротким радиусом действия. Его сейчас предоставляют в 23 американских города только избранным разработчикам и предприятиям.

В AT&T признают, что малый радиус действия и низкая способность проникать сквозь стены зданий существенно препятствуют широкому распространению 5G+. Чтобы на первое время разрешить данную загвоздку, компания разработала стратегию, заключающуюся в том, чтобы, когда миллиметровый 5G будет открыт всем желающим, точечно «спаривать» Sub-6 и 5G+, прежде всего, в местах большого скопления народа, требующих большей пропускной способности, — на стадионах, в туристических зонах и так далее.

Напоследок отметим, что десять городов, в которых уже появился 5G, — это, как обещает AT&T, только начало. Следующими по плану будут Бостон, Бриджпорт, Баффало, Лас-Вегас, Луисвилл и Нью-Йорк. Их очередь настанет в 2020.

Источник: hightech.plus