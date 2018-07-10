Big Clapper – робот из Японии, который может зааплодировать вас до смерти. «Всего» за $4500

Японцы всегда умели удивлять своими роботами. Можно вспомнить подушку с роботизированным хвостом для борьбы со стрессом, о которой мы рассказывали в конце прошлого года. Теперь же на сайте коллективного финансирования KickStarter появился куда более необычный проект под названием Big Clapper. Новая разработка выделяется многими аспектами и «кричащая» у нее не только внешность, но она сама.

Итак, робот Big Clapper, как подсказывает само его название, умеет хлопать. Собственно, это его единственное умение, ничего другого этот робот не умеет. Хотя нет, еще он может время от времени выкрикивать разного рода заклинания приветствия и пожелания, которые могут быть уместны в той или иной ситуации.

А теперь, внимание, создатель оценивает своего робота в весьма немаленькую сумму – $4500. В рамках кампании на Kickstarter можно получить один из экземпляров по сниженной цене – «всего» за $4050. Справедливости ради отметить, что этот робот предназначен не для домашнего использования, а в первую очередь ориентирован на коммерческое использование. Его задача – привлекать к себе внимание прохожих. По сути, Big Clapper – это альтернатива промоутерам и аниматорам, которые переодеваются в дурацкие надувные костюмы и кричат на всю улицу, чтобы привлечь внимание прохожих к продукции определенного бренда или какому-то событию.

Big Clapper – детище японского дизайнера Масато Такахаши, которое начиналось как арт-проект. После демонстрации прототипа Big Clappers на недавней выставке CES создатель решился запустить кампанию на Kickstarter, чтобы собрать средства на серийный выпуск устройства.

Робот оснащается датчиком движения для обнаружения потенциальных жертв и поддерживает несколько режимов работы. С помощью сопутствующего мобильного приложения можно запрограммировать робота хлопать как угодно и когда угодно. Он спроектирован таким образом, что всегда смотрит на пользователя, и не важно с какой стороны к нему подойти.

Сбор средств пока проходит не лучшим образом. При заявленной цели в более $100 тыс. на момент написания заметки собрано чуть больше $4 тыс. То есть, один заказ у Масато Такахаши уже есть. Впрочем, сбор средств еще продлится 56 дней, так что время собрать нужную сумму еще есть.

Источник: The Verge и KickStarter