Билл Гейтс призвал прекратить дотирование солнечной и ветроэнергетики, и перенаправить инвестиции на менее развитые технологии





На днях в эфире телеканала Bloomberg Television основатель Microsoft Билл Гейтс высказался по поводу государственных программ поддержки солнечной и ветроэнергетики. Он заявил, что пора бы уже перенаправить государственные инвестиции на развитие новых технологий, которые больше нуждаются в поддержке.

По словам Гейтса, после десятилетий различных правительственных инициатив эти направления альтернативной энергетики достигли того уровня развития, что спокойно могут обходиться без государственной поддержки.

«Субсидии нужно перенаправить на другие вещи, не столь широко распространенные [как традиционные солнечные и ветряные электростанции] вроде резервных хранилищ энергии и оффшорных ветряных электростанций, которые по-прежнему являются слишком дорогостоящими, — сказал Билл Гейтс, который в 2018 году вошел в состав Глобальной комиссии по адаптации к изменениям климата.

Как отмечает Bloomberg, при более высокой эффективности шельфовые ветровые электростанции обходятся вдвое дороже наземных. Кроме того, цены на аккумуляторы тоже остаются на достаточно высоком уровне, а ведь аккумуляторные системы резервного питания необходимы, чтобы компенсировать неравномерность генерации электроэнергии солнечными и ветряными электростанциями в ночное время и безветренную погоду.

«Развитие солнечной и ветроэнергетики приносит большую пользу, — резюмирует Гейтс, — но солнце не светит 24 часа в день».

Ресурс MIT Technology Review соглашается, что в целом Билл Гейтс, конечно же, прав, но есть одна «маленькая» загвоздка — ВИЭ нужно не просто превзойти традиционные ископаемые энергоносители (газ и уголь) по соотношению затрат и генерируемой выручки, чтобы инвесторы и компании отдавали предпочтение объектам ВИЭ при строительстве новых электростанций. Учитывая потенциальные угрозы, связанные с изменениями климата, солнечные и ветряные электростанции должны стать настолько дешевыми, чтобы экономически оправданным стало закрытие уже работающих ТЭС. А до этого, увы, пока очень далеко.

Источник: Bloomberg и MIT Technology Review