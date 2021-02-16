Дональд Гловер и Фиби Уоллер-Бридж сыграют титульные роли в новом сериале «Мистер и миссис Смит», который выйдет на Amazon в 2022 году

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Популярные молодые актеры Дональд Гловер и Фиби Уоллер-Бридж анонсировали в Instagram свой новый проект — сериал Mr. and Mrs. Smith / «Мистер и миссис Смит», основанный на одноименном художественном фильме 2005 года, главные роли в котором исполнили Брэд Питт и Анжелина Джоли (кстати, именно во время съемок этого фильма пара познакомилась ближе и в итоге женилась).

По сюжету фильма оба супруга являются наемными убийцами, скрывающим друг от друга свою истинную профессию. Все раскрывается, когда каждый из них получает «контракт» на свою половинку. Сериал будет использовать ту же фабулу, однако благодаря более долгоиграющему формату сможет показать больше интересного.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Salke (@jennifersalke)

Дональд Гловер известен как актер (молодой Лэндо Калриссиан из фильма «Хан Соло. Звёздные войны: Истории», Эрн Марк из сериала «Атланта») и певец (сценический псевдоним Childish Gambino и песня «This Is America»). В свою очередь британка Фиби Уоллер-Бридж сделала себе имя как сценаристка («Дрянь», «Убивая Еву», «Не время умирать») и актриса (главная роль в «Дряни»). Кстати, актеры уже участвовали в общем проекте по вселенной Star Wars, где Дональд сыграл Лэндо, а Фиби — дроида L3-37.

Интересно, что пара актеров не только сыграет главные роли, но и выступят в качестве исполнительных продюсеров и сценаристов. Шоураннером назначена Франческа Слоун («Фарго»), проект выйдет в сервисе Amazon Prime в 2022 году.

Напомним, что в 2005 году боевик «Mr. and Mrs. Smith» / «Мистер и миссис Смит» собрал в прокате $487 млн при бюджете всего $110 млн.

Источник: Variety