Ford придумала высокотехнологическую… собачью будку (с активной системой шумоподавления)

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Чего-чего, но фантазии американскому автогиганту Ford Motor точно не занимать, причем зачастую мысли инженеров компании не ограничиваются одним только автомобильным рынком. Вот и сейчас, вдохновившись передовой системой активного шумоподавления, недавно дебютировавшей в новой модели кроссовера Edge, сотрудники Ford задумались о создании весьма оригинального продукта. Речь об инновационной будке для собак, оснащенной системой активного шумоподавления, призванной оградить домашних питомцев от негативного воздействия различных внешних раздражителей, например, фейерверков. Надо сказать, что время для анонса этой необычной разработки (скоро НГ) Ford выбрал как нельзя лучшее.

Разработчики тщательно продумали конструкцию, предусмотрев даже специальную систему вентиляции, не говоря уже о мягком светодиодном освещении и применении различных высококачественных шумоизоляционных материалов. Встроенные микрофоны, регистрируя громкий звук, активируют излучатели, которые соответствующим образом эффективно подавляет внешние шумы.

Сразу оговорим, что до серии этот необычный продукт пока не дошел, да и далеко не факт, что дойдет. Пока что он существует в виде прототипа в единственном экземпляре, хотя Ford обещает рассмотреть возможность серийного выпуска изделия, если интерес к нему окажется достаточно высоким. Вполне вероятно, что таким оригинальным способом Ford рассчитывает прорекламировать упомянутый кроссовер Edge.

Как бы там ни было, будка Noise-Cancelling Kennel — первая задумка в рамках новой инициативы Interventions. Целью этой инициативы является использование передовых автомобильных технологий для создания товаров повседневного назначения. То есть, в будущем, вероятно, нас ждут новые оригинальные разработки.

Еще одной изюминкой этой будки является раздвижная автоматическая дверь, дополненная датчиком регистрации движений, которая открывается и закрывается сама.

Более полное наглядное представление о шумоизолированной собачей будке Ford дает видеоролик ниже:

Остается добавить, что в 2017 году Ford выступил с идеей создания специальной кровати для маленьких детей, которые засыпают в дороге. Устройство использовало комплекс решений, которые позволяли имитировать ощущение поездки на машине. Специальные моторы создавали эффект движения, динамики издавали шум дороги, а встроенные светодиоды изображали свет уличных фонарей. Но несмотря на огромный интерес к разработке, компания так и не реализовала концепцию в реальном продукте.

P.S. Если Ford не станет выпускать эту будку, то мы точно знаем минимум одного производителя, который вполне может выпустить нечто подобное.