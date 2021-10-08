Google присвятив сьогоднішній дудл 150-річчю від дня народження українського силача Івана Піддубного

Сьогодні Google відзначає 150-річчя з дня народження українського силача, шестиразового чемпіона світу з боротьби Івана Піддубного яскравим анімованим дудлом. Мало у кого з професійних борців кар’єра триває більше 40 років, і ще менше йде непереможеними з кожного турніру, в якому вони брали участь. Сьогоднішній дудл вшановує чемпіона світу, українського борця, який домігся і того, і іншого — Івана Піддубного.

Іван Піддубний народився 8 жовтня (26 вересня за старим стилем) 1871 року в невеликому селі Красенівка в Полтавській губернії. Виїхавши в 17 років з дому в пошуках кращого життя, Піддубний знайшов роботу вантажником у порту Феодосії. Спостерігаючи за матчем з греко-римської боротьби, організованим гастролюючим цирком, який відвідав портове місто, він вирішив випробувати свої сили і, на превеликий подив, переміг всіх суперників. Піддубний приєднався до цирку в 1897 році, що поклало початок його стрімкої кар’єрі.

И.М. Поддубный с братьями (1910)

До 1906 року він став першим борцем, який виграв два чемпіонати світу. Переможна серія продовжилася, і він виборов загалом шість титулів чемпіона світу, що принесло йому таке престижне звання, як «Чемпіон чемпіонів». Він вражав як глядачів, так і інших спортсменів своєї титанічної силою і нечуваним довголіттям — він виграв чемпіонат Америки 1926 року в віці 55 років.

Іван Піддубний залишив після себе легендарну славу непереможного атлета, і багато хто до сьогодні кажуть «сильний як Піддубний», коли описують чиюсь силу.

Джерело: Google Україна