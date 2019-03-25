IBM запустила систему трансграничных денежных переводов на основе технологии блокчейн

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Корпорация IBM, самая углубленная в блокчейн среди крупнейших технологических компаний, запустила Blockchain World Wire — унифицированную блокчейн-платформу трансграничных денежных переводов. Ее создатели обещают осуществлять транзакции по всему миру мгновенно, надежно и намного дешевле.

На момент старта к системе подключили более 40 банков, представленных в 72 странах мира (среди них — бразильский Banco Bradesco, южнокорейский Bank Busan и филиппинский Rizal Commercial), и 47 валют.

«BWW — это уникальное комплексное решение, которому достаточно всего 10 секунд, чтобы прозрачно задокументировать и осуществить все этапы трансграничного денежного перевода — от заключения сделки до зачисления денег на счет, — говорят в IBM. — Для сравнения, в современных централизованных системах на эти операции уходит несколько рабочих дней».

Как сообщается, суть BWW сводится к возможности «пересылать» аналоги мировых валют в виде стейблкойнов — привязанных к их курсам виртуальных токенов. По своему принципу работы система идентична решению от JPMorgan: по запросу одной из сторон BWW генерирует порцию токенов на определенную сумму, переводит их, выкупает и зачисляет уже обычные деньги на счет второй стороны, после чего уничтожает использованные токены.

Техдиректор BWW Стэнли Юн заявил Computerworld, что блокчейн-проект призван устранить из процесса проведения транзакций многочисленных посредников, в том числе — центробанки, и заменить на рынке популярные системы перевода — Moneygram, SWIFT, VisaNet и Western Union.

«BWW упростит жизнь как крупным компаниям, так и малому бизнесу и физическим лицам», — утверждает Юн.

Сколько стоят криптопереводы, в IBM не говорят. Но на странице проекта «дешевый клиринг» преподносится как основное преимущество системы. Юн заявил, что блокчейн-трансферы примерно вдвое дешевле обычных, а скорость проведения транзакций добавит участникам BWW еще 10-20% ликвидности.

Еще одно преимущество решения — возможность проводить транзакции в местных валютах. По словам аналитиков из IDC, отсутствие необходимости конвертировать средства в промежуточную международную валюту, например, в евро или доллары, не только избавит от излишних комиссий и сократит сроки расчетов, но и положительно скажется на развитии рынков развивающихся стран.

Что касается безопасности BWW, то ей IBM уделила особое внимание. Система работает на выделенных серверах корпорации, при этом весь проходящий через нее трафик зашифрован.

«Хотя глобализация изменила мир, система международных платежей не меняла свой облик на протяжении вот уже 50 лет. BWW призвана наконец ее осовременить», — говорится в пресс-релизе IBM, выпущенном по случаю запуска Blockchain World Wire.

Источник: hightech.plus