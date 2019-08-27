К супергеройскому фильму The Eternals / «Вечные» от Marvel присоединились Кит Харингтон и Джемма Чан





Во время мероприятия D23 Expo 2019 студия Marvel представила обновленный актерский состав супергеройского фильма The Eternals / «Вечные», который пополнился Китом Харингтоном и Джеммой Чан. Картина расскажет о представителях бессмертной рассы Вечные, которые отправляются на Землю, чтобы защитить людей от своих злых собратьев Девиантов. Оба виды созданы всемогущими космическими богами Целестиалами.

Напомним, что Кит Харингтон получил известность благодаря роли Джона Сноу в телесериале HBO «Игра престолов». Интересно, что в фильме The Eternals уже присутствует Ричард Мэдден, сыгравший его сводного брата Робба Старка в том же сериале.

В свою очередь Джемма Чан знакома широкому кругу зрителей по роли андроида Мии из сериала «Humans», а также ролям в фильмах «Безумно богатые азиаты», «Капитан Марвел», «Фантастические твари и где они обитают» и т.д. Двое последних сыграют роли главных героев по имени Икарис и Серси, а Кит Харингтон воплотит персонажа по имени «Черный рыцарь».

Помимо двух новичков в фильме The Eternals / «Вечные» снимаются Анджелина Джоли («Мистер и миссис Смит»), Сальма Хайек («От заката до рассвета»), Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина») и другие. Поставит картину Хлоя Чжао («Наездник»), премьера фильма состоится 6 ноября 2020 года, фильм станет вторым по счету в четвертой фазе MCU.

По слухам, в данной картине также может появиться Киану Ривз, который достаточно давно подыскивает подходящую роль в киновселенной Marvel. Впрочем, съемки фильма уже стартовали, а основной актерский состав укомплектован, так что Киану может рассчитывать разве что на небольшую роль. Что, опять же, вряд ли устроит его, особенно в свете будущих съемок в «Матрице 4».

Источник: EW