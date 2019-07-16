Китайские пограничники устанавливают на Android-смартфоны туристов шпионское ПО, которое собирает с гаджетов все данные





За последние несколько лет Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая превратился в настоящую антиутопию, где высокотехнологичные системы слежки за мусульманским меньшинством соседствуют с лагерями по массовому перевоспитанию в соответствии с государственной идеологией.

Однако, как стало известно из совместного расследования The Guardian, New York Times и Vice, «под колпаком» находятся не только жители региона, но и иностранные туристы: при пересечении пунктов пропуска в Синьцзяне со стороны Центральной Азии пограничники просят путешественников предъявить мобильный телефон в разблокированном виде, после чего забирают гаджет на час-другой.

Если это iPhone, его содержимое изучают, подключив к компьютеру. А владельцам устройств на Android без их ведома устанавливают специальное шпионское приложение, которое перелопачивает содержимое смартфона.

Отмечается, что утилита носит название BXAQ или Fēng cǎi: она собирает все текстовые сообщения, историю звонков, списки контактов и приложений, никнеймы владельца смартфона в социальных сетях и даже записи в календаре, а затем формирует отчет и отправляет его со всей извлеченной с устройства информацией на специальный сервер.

Помимо этого, как выяснили журналисты, приложение сканирует гаджеты на наличие одного из 73 тысяч файлов с «экстремистским контентом» — к нему относятся, например, записи «Исламского государства», отрывки из Корана, выступления Далай-Ламы, чертежи оружия и даже треки японской метал-группы Unholy Grave, у которой есть запрещенная в Китае песня Taiwan: Another China, и книга «33 стратегии войны» американского писателя Роберта Грина.

Судя по всему, ПО должно удаляться перед тем, как смартфон вернут владельцу. Тем не менее, некоторые пограничники забывают об этом — именно так стало известно о шпионаже за туристами. К слову, первыми о сборе данных сообщили въезжавшие в Синьцзян путешественники из Кыргызстана. По их словам, о том, что пограничники собираются «слить» всю информацию с телефонов, никто не предупреждает.

Неизвестно, как давно началась эта практика и как именно используются собранные данные. Предположительно, китайские спецслужбы скачивают содержимое смартфонов, чтобы в случае возникновения каких-либо подозрений им было в разы проще вычислить нужного человека.

Власти Китая пока никак не отреагировали на публикации.

Источник: hightech.plus