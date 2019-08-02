Команда Зеленского не намерена пересматривать политику касательно заблокированных соцсетей и интернет-ресурсов

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Команда Владимира Зеленского не намерена возобновлять свободный доступ в Украине к соцсетям и интернет-ресурсам, запрещенным после аннексии Крыма и начала событий на Донбассе. Об этом заявил советник президента Украины, новоизбранный нардеп Никита Потураев в эфире «Радио Свобода».

«Есть просто враждебные медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага», – отметил он.

Потураев добавил, что властям необходимо «не делать глупостей, а защищать информационное пространство».

Источник: «Радио Свобода»