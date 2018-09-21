Marvel`s Spider-Man стала самой быстропродаваемой игрой от Sony за всю историю компании

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Marvel`s Spider-Man за первые три дня после релиза продалась тиражом в 3,3 миллиона копий (из них миллион приходится на предзаказы).

Таким образом, экшен от Insomniac стал самым быстропродающимся тайтлом, выпущенным Sony за всю ее историю, побив рекорд God of War, которая за такой же промежуток времени продалась количеством 3,1 миллионов копий. При этом при подсчетах не учитывались копии Marvel`s Spider-Man, которые распространялись в комплекте с консолью PlayStation 4.

Исходя из того, что стоимость копии составляла от $59,99, продажи игры от Insomniac в денежном выражении достигли $198 миллионов. Это больше, чем сборы фильма «Человек-паук: Возвращение домой», заработавшего $117 миллионов в свой первый уик-энд в США.

Напоследок отметим, что релиз Marvel’s Spider-Man состоялся 7 сентября 2018 года на консолях PlayStation 4. И критики, и игроки тепло встретили творение Insomniac — его средняя оценка на сайте Metacritic составляет 87 баллов из 100. Игра на протяжении двух недель находится на вершине британского розничного чарта.

Источник: DTF