На вулицях Києва помітили перші поліцейські «Фантоми» на базі Skoda Kodiaq





Як відомо, перші чотири «Фантоми» на основі кросверів Skoda Kodiaq почали вимірювати швидкість в русі на столичних вулицях з 1 липня 2021 року. І ось завдяки київським водіям ми можемо побачити, як саме виглядають ці приховані патрулі.

З самого початку було відомо, що «фантомні патрулі» не будуть мати явних зовнішніх ознак приналежності до поліції. Як видно на фото, кросовер пофарбований у непримітний сірий колір, у ньго відсутня проблискова синьо-червона люстра та відомчі «сині» номери. Отже, впізнати фантом можна лише по ледве помітним компактним «блимавкам» в бампері та по камерам стеження та радарам за заднім склом авто.

Зазначимо, що спеціальний комплекс, який вмонтовано у “Фантом”, налаштований на “сканування” правопорушень під час руху самого “Фантому”. Правопорушення фіксуються як за напрямком руху “Фантому”, так і в зустрічному напрямку. У випадку фіксації порушення, вмикаються спеціальні сигнали синього та червоного кольору й автомобіль порушника зупиняється. Правопорушення припиняється, а водія притягують до відповідальності. Поліцейські, які несуть службу у “Фантомах” перебувають у форменому одязі, з усіма атрибутами.

До патрульної поліції вже передали чотири автомобілі Skoda Kodiaq та чотири комплекси приладів. До кінця поточного року МВС обіцяла придбати ще 125 автомобілів для патрулів «Фантом», при цьому планують використовувати різні моделі автомобілів, а не тільки Skoda Kodiaq, щоб водії не могли одразу впізнати їх в потоці.

Джерело: vehicles.exclusive