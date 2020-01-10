«Паразиты/Безумный Макс, Хранители/Во все тяжкие, Resident Evil 2/The Last of Us»: Metacritic опубликовал рейтинги лучших фильмов, сериалов и игр прошедшего года и десятилетия
Агрегатор пользовательских рецензий Metacritic подвел итоги прошедшего года (2019) и десятилетия (2010-2019), сформировав рейтинги самых популярных фильмов, сериалов и игр.
Рейтинги были составлены на основе голосования 2600 пользователей сайта, которым предложили выбрать по пять лучших представителей вышеуказанных категорий цифрового контента.
Лидер получал от каждого пользователя 5 баллов, второе место — четыре балла и т.д., после чего представители ресурса суммировали полученные баллы. Для оценки лучшего контента десятилетия пользователей попросили назвать по одному фавориту. В результате у Metacritic получились следующие рейтинги:
Топ-15 лучших фильмов 2019 года
- «Паразиты»
- «Джокер»
- «Ирландец»
- «Однажды… в Голливуде»
- «Брачная история»
- «Мстители: Финал»
- «Достать ножи»
- «Маяк»
- «Кролик Джо Джо»
- «Ford против Ferrari»
- «Мы»
- «Солнцестояние»
- «К звёздам»
- «Прощание»
- «История игрушек 4»
Топ-10 лучших фильмов десятилетия
- «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
- «Начало» (2010)
- «Социальная сеть» (2010)
- «Гравитация» (2013)
- «Бегущий по лезвию 2049» (2017)
- «Интерстеллар» (2014)
- «Ла-Ла Ленд» (2016)
- «Лунный свет» (2016)
- «Древо жизни» (2011)
- «Одержимость» (2014)
Топ-15 лучших сериалов 2019 года
- «Хранители» (HBO)
- «Чернобыль» (HBO)
- «Флибэг» (Amazon Prime Video)
- «Наследники» (HBO)
- «Очень странные дела» (Netflix)
- «Барри» (HBO)
- «Мандалорец» (Disney+)
- «Конь БоДжек» (Netflix)
- «Мистер Робот» (USA Network)
- «Игра престолов» (HBO)
- «Пацаны» (Amazon Prime Video)
- «Охотник за разумом» (Netflix)
- «Матрешка» (Netflix)
- «В лучшем мире» (NBC)
- «Когда они нас увидят» (Netflix)
Топ-10 лучших сериалов десятилетия
- «Во все тяжкие» (AMC)
- «Игра престолов» (HBO)
- «Оставленные» (HBO)
- «Твин Пикс» (Showtime)
- «Конь БоДжек» (Netflix)
- «Мистер Робот» (USA Network)
- «Безумцы» (AMC)
- «Парки и зоны отдыха» (NBC)
- «Американцы» (FX)
- «Настоящий детектив» (HBO)
Топ-15 лучших игр 2019 года
- Resident Evil 2
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Death Stranding
- Fire Emblem: Three Houses
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- The Outer Worlds
- Control
- Devil May Cry 5
- Luigi’s Mansion 3
- Pokemon Sword / Pokemon Shield
- Disco Elysium
- Super Mario Maker 2
- Call Of Duty Modern Warfare
- Astral Chain
- Kingdom Hearts 3
Топ-10 лучших игр десятилетия
- The Last of Us / The Last of Us Remastered
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Red Dead Redemption 2
- Mass Effect 2
- Bloodborne
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- God of War
- Grand Theft Auto V
- Dark Souls
Напомним, что перед Новым годом рейтинги лучших фильмов и сериалов 2019 года и самых ожидаемых проектов 2020 года опубликовал популярный ресурс IMDb, а также сервис Netflix.
Источник: Metacritic