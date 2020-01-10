«Паразиты/Безумный Макс, Хранители/Во все тяжкие, Resident Evil 2/The Last of Us»: Metacritic опубликовал рейтинги лучших фильмов, сериалов и игр прошедшего года и десятилетия

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Агрегатор пользовательских рецензий Metacritic подвел итоги прошедшего года (2019) и десятилетия (2010-2019), сформировав рейтинги самых популярных фильмов, сериалов и игр.

Рейтинги были составлены на основе голосования 2600 пользователей сайта, которым предложили выбрать по пять лучших представителей вышеуказанных категорий цифрового контента.

Лидер получал от каждого пользователя 5 баллов, второе место — четыре балла и т.д., после чего представители ресурса суммировали полученные баллы. Для оценки лучшего контента десятилетия пользователей попросили назвать по одному фавориту. В результате у Metacritic получились следующие рейтинги:

Топ-15 лучших фильмов 2019 года

«Паразиты» «Джокер» «Ирландец» «Однажды… в Голливуде» «Брачная история» «Мстители: Финал» «Достать ножи» «Маяк» «Кролик Джо Джо» «Ford против Ferrari» «Мы» «Солнцестояние» «К звёздам» «Прощание» «История игрушек 4»

Топ-10 лучших фильмов десятилетия



«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015) «Начало» (2010) «Социальная сеть» (2010) «Гравитация» (2013) «Бегущий по лезвию 2049» (2017) «Интерстеллар» (2014) «Ла-Ла Ленд» (2016) «Лунный свет» (2016) «Древо жизни» (2011) «Одержимость» (2014)

Топ-15 лучших сериалов 2019 года

«Хранители» (HBO) «Чернобыль» (HBO) «Флибэг» (Amazon Prime Video) «Наследники» (HBO) «Очень странные дела» (Netflix) «Барри» (HBO) «Мандалорец» (Disney+) «Конь БоДжек» (Netflix) «Мистер Робот» (USA Network) «Игра престолов» (HBO) «Пацаны» (Amazon Prime Video) «Охотник за разумом» (Netflix) «Матрешка» (Netflix) «В лучшем мире» (NBC) «Когда они нас увидят» (Netflix)

Топ-10 лучших сериалов десятилетия



«Во все тяжкие» (AMC) «Игра престолов» (HBO) «Оставленные» (HBO) «Твин Пикс» (Showtime) «Конь БоДжек» (Netflix) «Мистер Робот» (USA Network) «Безумцы» (AMC) «Парки и зоны отдыха» (NBC) «Американцы» (FX) «Настоящий детектив» (HBO)

Топ-15 лучших игр 2019 года

Resident Evil 2 Sekiro: Shadows Die Twice Death Stranding Fire Emblem: Three Houses Star Wars Jedi: Fallen Order The Outer Worlds Control Devil May Cry 5 Luigi’s Mansion 3 Pokemon Sword / Pokemon Shield Disco Elysium Super Mario Maker 2 Call Of Duty Modern Warfare Astral Chain Kingdom Hearts 3

Топ-10 лучших игр десятилетия



The Last of Us / The Last of Us Remastered The Legend of Zelda: Breath of the Wild The Witcher 3: Wild Hunt Red Dead Redemption 2 Mass Effect 2 Bloodborne The Elder Scrolls V: Skyrim God of War Grand Theft Auto V Dark Souls

Напомним, что перед Новым годом рейтинги лучших фильмов и сериалов 2019 года и самых ожидаемых проектов 2020 года опубликовал популярный ресурс IMDb, а также сервис Netflix.

Источник: Metacritic