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«Паразиты/Безумный Макс, Хранители/Во все тяжкие, Resident Evil 2/The Last of Us»: Metacritic опубликовал рейтинги лучших фильмов, сериалов и игр прошедшего года и десятилетия

«Паразиты/Безумный Макс, Хранители/Во все тяжкие, Resident Evil 2/The Last of Us»: Metacritic опубликовал рейтинги лучших фильмов, сериалов и игр прошедшего года и десятилетия

«Паразиты/Безумный Макс, Хранители/Во все тяжкие, Resident Evil 2/The Last of Us»: Metacritic опубликовал рейтинги лучших фильмов, сериалов и игр прошедшего года и десятилетия


Агрегатор пользовательских рецензий Metacritic подвел итоги прошедшего года (2019) и десятилетия (2010-2019), сформировав рейтинги самых популярных фильмов, сериалов и игр.

Рейтинги были составлены на основе голосования 2600 пользователей сайта, которым предложили выбрать по пять лучших представителей вышеуказанных категорий цифрового контента.

Лидер получал от каждого пользователя 5 баллов, второе место — четыре балла и т.д., после чего представители ресурса суммировали полученные баллы. Для оценки лучшего контента десятилетия пользователей попросили назвать по одному фавориту. В результате у  Metacritic получились следующие рейтинги:

Топ-15 лучших фильмов 2019 года

  1. «Паразиты»
  2. «Джокер»
  3. «Ирландец»
  4. «Однажды… в Голливуде»
  5. «Брачная история»
  6. «Мстители: Финал»
  7. «Достать ножи»
  8. «Маяк»
  9. «Кролик Джо Джо»
  10. «Ford против Ferrari»
  11. «Мы»
  12. «Солнцестояние»
  13. «К звёздам»
  14. «Прощание»
  15. «История игрушек 4»

Топ-10 лучших фильмов десятилетия

  1. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
  2. «Начало» (2010)
  3. «Социальная сеть» (2010)
  4. «Гравитация» (2013)
  5. «Бегущий по лезвию 2049» (2017)
  6. «Интерстеллар» (2014)
  7. «Ла-Ла Ленд» (2016)
  8. «Лунный свет» (2016)
  9. «Древо жизни» (2011)
  10. «Одержимость» (2014)
11

Топ-15 лучших сериалов 2019 года

  1. «Хранители» (HBO)
  2. «Чернобыль» (HBO)
  3. «Флибэг» (Amazon Prime Video)
  4. «Наследники» (HBO)
  5. «Очень странные дела» (Netflix)
  6. «Барри» (HBO)
  7. «Мандалорец» (Disney+)
  8. «Конь БоДжек» (Netflix)
  9. «Мистер Робот» (USA Network)
  10. «Игра престолов» (HBO)
  11. «Пацаны» (Amazon Prime Video)
  12. «Охотник за разумом» (Netflix)
  13. «Матрешка» (Netflix)
  14. «В лучшем мире» (NBC)
  15. «Когда они нас увидят» (Netflix)

Топ-10 лучших сериалов десятилетия

  1. «Во все тяжкие» (AMC)
  2. «Игра престолов» (HBO)
  3. «Оставленные» (HBO)
  4. «Твин Пикс» (Showtime)
  5. «Конь БоДжек» (Netflix)
  6. «Мистер Робот» (USA Network)
  7. «Безумцы» (AMC)
  8. «Парки и зоны отдыха» (NBC)
  9. «Американцы» (FX)
  10. «Настоящий детектив» (HBO)
11

Топ-15 лучших игр 2019 года

  1. Resident Evil 2
  2. Sekiro: Shadows Die Twice
  3. Death Stranding
  4. Fire Emblem: Three Houses
  5. Star Wars Jedi: Fallen Order
  6. The Outer Worlds
  7. Control
  8. Devil May Cry 5
  9. Luigi’s Mansion 3
  10. Pokemon Sword / Pokemon Shield
  11. Disco Elysium
  12. Super Mario Maker 2
  13. Call Of Duty Modern Warfare
  14. Astral Chain
  15. Kingdom Hearts 3

Топ-10 лучших игр десятилетия

  1. The Last of Us / The Last of Us Remastered
  2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  3. The Witcher 3: Wild Hunt
  4. Red Dead Redemption 2
  5. Mass Effect 2
  6. Bloodborne
  7. The Elder Scrolls V: Skyrim
  8. God of War
  9. Grand Theft Auto V
  10. Dark Souls
11

Напомним, что перед Новым годом рейтинги лучших фильмов и сериалов 2019 года и самых ожидаемых проектов 2020 года опубликовал популярный ресурс IMDb, а также сервис Netflix.

Источник: Metacritic

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