Перший трейлер «Людина-павук: Нема шляху додому» з Томом Голландом





Після передчасного витоку на вихідних Sony Pictures випустила перший офіційний тизер-трейлер кінокоміксу «Людина-павук: Нема шляху додому» / Spider-Man: No Way Home — новий фільм про Людину-павука, який раніше отримав підзаголовок «Нема шляху додому», є продовженням фільму «Людина-павук: Повернення додому» (2017) та «Людина-павук: Далеко від дому» (2019).

Стрічка «Людина-павук: Нема шляху додому» є двадцять сьомою в рамках Кіновсесвіту Marvel, і четвертою стрічкою в Четвертій фазі. До головної ролі повернеться Том Голланд (Пітер Паркер / Людини-павук), а також Зендая, Джон Фавро, Джейкоб Баталон, Маріса Томей, Джеймі Фокс та з’явиться Бенедикт Камбербетч в образі Доктора Стренджа. Режисер фільму — Джон Воттс. Сценаристи — Кріс Маккенна та Еріка Соммерса.

Події в No Way Home розгорнуться після фіналу «Далеко від дому», в якому Містеріо розкрив всім особистість Людини-павука. Пітер Паркер вирішив звернутись за допомогою до Доктора Стренджа, щоб той змінив його долю.

Трейлер «Людина-павук: Нема шляху додому» в оригіналі англійською мовою

Показ фільму в Україні запланований на 16 грудня 2021 року. Також в розробці знаходиться квадриквел Людини-павука в рамках Кіновсесвіту Marvel.