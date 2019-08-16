Первая в мире «солнечная дорога» Wattway не оправдала себя





В декабре 2016 года в Нормандии, регионе на северо-западе Франции, торжественно открыли километровую автодорогу Wattway, выложенную солнечными панелями общей площадью 3000 м², которая должна была генерировать электричество для близлежащего города Турувр — 150 000 кВт⋅ч в год. Тогда представители министерства окружающей среды назвали трассу «беспрецедентной», сообщает Science Alert.

Всего на проект правительство потратило $5,2 млн. В ходе церемонии открытия Wattway тогдашняя Министр энергетики Франции заявила, что, если тестовый участок дороги себя оправдает, через пять лет уже 1000 км дорог страны должны начать вырабатывать электричество.

Однако не прошло и три года, как трасса буквально развалилась на куски. Вскоре после ввода ее в эксплуатацию на ее поверхности начали появляться многочисленные трещины, а в 2018 десятая часть дороги оказалась полностью разрушенной из-за физического износа — панели пришлось попросту выкинуть и заменить на обычный асфальт.

В результате за время, прошедшее с момента открытия трассы и по март этого года, дорога сумела выработать 229 МВт⋅ч электроэнергии, что почти в три раза меньше прогнозируемых 642 МВт⋅ч. Как следствие, если в 2016 году местные чиновники ожидали заработать на продаже электричества за три года эксплуатации трассы €22 000, то в настоящее время дорога принесла местному бюджету по факту лишь €8 000. При этом по мере разрушения ее производительность, которая с самого начала эксплуатации составляла половину от расчетных 790 кВт⋅ч в день, продолжает падать.

Как объяснили в компании Colas, построившей Wattway, изначально дорога была покрыта содержащим каучук слоем кремния, который, как предполагалось, способен выдерживать воздействие автомобильных шин. Оказалось, что это не так: после начала эксплуатации панели начали разбалтываться, трескаться и ломаться. Кроме того, выяснилось, что инженеры не учли листья, падающие с деревьев и вносящие свой вклад в повреждение панелей и уменьшение количества производимой электроэнергии; возможность движения по трассе тяжелых тракторов, а также молнии, которые неоднократно попадали в фотоэлементы.

«Испытания системы показали, что подобные решения еще не готовы к коммерческой реализации», — признался в итоге управляющий директор Wattway Этьен Годен.

Вместе с тем, полностью отказываться от технологии в Colas не собираются — компания намерена сосредоточиться на точечном покрытии дорог маленькими участками солнечных панелей площадью от 3 до 9 м², которых должно быть достаточно для запитки камеры видеонаблюдения или освещения на автобусной остановке.

Что касается самой Wattway, то местные чиновники намерены за свой счет укоротить солнечную дорогу до 400 м, заменить испорченные панели на новые и использовать трассу в качестве местной достопримечательности.

Источник: hightech.plus