Первый полноценный трейлер философского мультфильма Soul / «Душа» от студий Disney/Pixar





Анимационная студия Pixar наконец показала полноценный трейлер своего нового мультфильма Soul / «Душа», который посвящен философским вопросам жизни и смерти. Режиссером и продюсером мультфильма выступил Пит Доктер, отметившийся анимационной картиной Inside Out / «Головоломка» (обе картины в чем-то похожи, правда, в первой автор забирался всего-лишь в головы, а не в души персонажей).

По сюжету преподаватель музыки Джо Гарднер чуть не погибает в результате несчастного случая и в результате его душа отправляется в место, в котором души развиваются перед тем, как отправиться к новорожденному ребенку. Он выступает в роли наставника дерзкой молодой души, а узнав, что не погиб и находится в коме, решает попробовать вернуться обратно…





Американские зрители наверняка оценят озвучку главных героев в лице актера и певца Джейми Фокса («Джанго освобожденный») и актрисы Тины Фей (Saturday Night Live). Украинским зрителям придется дождаться кинотеатральной премьеры, чтобы узнать, кого именно из «трендовых селебрити» выберут на эти роли в нашей стране.

Премьера анимационной ленты Soul / «Душа» состоится 19 июня 2020 года.

Источник: Pixar