Первый трейлер мультфильма Onward / «Вперед» от Disney/Pixar о мире, в котором технологии заменили магию

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Disney и Pixar показали первый трейлер своего очередного анимационного блокбастера Onward / «Вперед» (кстати, мультфильм «Вверх» уже был), главных героев в котором озвучивают Том Холланд и Крис Прэтт. Актеры снимались вместе в нескольких фильмах вселенной «Мстители» и дружат в реальной жизни, благодаря чему смогли перенести «химию дружбы» и в этот проект.

В центре повествования — два брата-эльфа, которые живут в мире, где технологии заменили магию. Братья отправляются в путешествие, чтобы найти хотя бы частицу волшебства, которая позволит им провести еще один день с их отцом.

Режиссером мультфильма Onward / «Вперед» выступил Дэн Скэнлон, исполнительным продюсером — Кори Рэй, которые вместе работали над мультфильмом Monsters University / «Университет монстров». Помимо Тома Холланда и Криса Прэтта в озвучивании приняли участие Джулия Луи-Дрейфус, Октавия Спенсер и другие.

Премьера мультфильма Onward / «Вперед» запланирована на 6 марта 2020 года.

Источник: Polygon