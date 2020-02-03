Польские инженеры из компании Newag представили беспилотный трамвай





Польская компания Newag, которая специализируется на рельсовом транспорте, разработала полностью автономный трамвай. Его уже дважды публично протестировали на улицах Кракова.

По сообщению предприятия, представленное решение являет собой обеспилоченную версию обычного трамвая модели 126N NEVELO. Автономное транспортное средство способно самостоятельно разгоняться, поддерживать определенную скорость во время движения и тормозить, открывать и закрывать двери, плавно останавливаться на остановках и светофорах, анализировать пространство перед собой и в случае необходимости применять экстренное торможение, подавать звуковые сигналы, а также надлежащим образом реагировать на различные элементы трамвайной инфраструктуры, такие как секционные изоляторы, проезд которых осуществляется с отпущенной педалью газа, и соблюдать установленные скоростные ограничения.

Подробности о составе автономной системе управления не раскрываются, известно лишь, что при движении она полагается в числе прочего на GPS, а в ее разработке принимали участие в том числе инженеры Краковской политехники имени Тадеуша Костюшко.

Первые публичные тесты самоходного трамвая на улицах Кракова прошли в ночь на 28 января, а также в ночь на 29 января, чтобы не мешать обычному общественному транспорту, на двухкилометровом отрезке трамвайного маршрута №20, от остановки «Muzeum Narodowe» до петли «Cichy Kącik» и обратно (в общей сложности во время каждого испытательного заезда трамвай преодолевал в автономном режиме 4 км). В ходе тестирования внутри трамвая находились инженеры Newag, следящие за работой компьютерной системы (водительское место при этом пустовало).

🚉Pierwszy w Polsce przejazd autonomicznego tramwaju dokonał się w Krakowie! Tramwaj bez motorniczego próbował swoich sił… Опубліковано Kraków PL Понеділок, 27 січня 2020 р.

Судя по фото местных СМИ, к первой остановке по мини-маршруту беспилотный трамвай подъезжал, находясь под управлением водителя. Исходя из этого, можно предположить, что по окончанию тестового заезда трамвай отправлялся в депо также в режиме ручного управления.



Прокатиться в самоходном транспортном средстве могли все желающие, при этом одним из первых в необычном трамвае проехался президент Кракова Яцек Майхровский, отметивший, что его город заинтересован в новейших технологиях в сфере общественного транспорта, способных повысить безопасность и комфорт пассажиров, а также оказать благотворное влияние на окружающую среду.

К сожалению, в дальнейшем тестирование беспилотного трамвая будет проводиться по мере необходимости, так что намеренно покататься на нем у любителей автономного транспорта не выйдет. Согласно предварительным планам, следующие публичные испытания обеспилоченного 126N NEVELO должны состояться «в течение года».



В настоящее время система беспилотного трамвая находится на ранней стадии разработки, и когда автономный рельсовый общественный транспорт станет повседневностью в польских городах, пока никто прогнозировать не берется. Вместе с тем, отмечается, что на первых порах система будет работать под постоянным присмотром водителей-людей, и лишь со временем из трамваев начнут постепенно «пропадать» вагоновожатые.

Pierwszy w Polsce tramwaj autonomiczny, który jedzie bez motorniczego właśnie jedzie w Krakowie. Опубліковано Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Понеділок, 27 січня 2020 р.

Источник: Newag