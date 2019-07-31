В Калифорнийском университете разработали чип для передачи данных в сетях 6G

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Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне разработали трансивер нового поколения, способный передавать сигналы значительно быстрее и эффективнее аналогов. Как отмечает Futurity, скорость передачи данных у микросхемы площадью 4,4 мм² в четыре раза выше, чем у технологии 5G, при этом устройство потребляет меньше энергии — всего 200 мВт.

Согласно статье, опубликованной в журнале IEEE Journal of Solid-State Circuits, инновационный трансивер обеспечивает передачу данных на скорости 36 Гбит/с на частотах выше 100 ГГц, которые лишь недавно были открыты для освоения регуляторами в США. Новое устройство стало первым, которое работает в этом диапазоне. Для сравнения, самый «верхний» диапазон работы сети 5G составляет 28-38 ГГц.

В основе разработки лежит новая архитектура, позволяющая обойти физические ограничения на размер и эффективность чипов. Ее особенность заключается в том, что она модулирует цифровые биты в аналоговом и радиочастотном диапазонах.

По словам ученых, технология связи шестого поколения — которая, как ожидается, будет работать на частотах выше 100 ГГц — обеспечит скорость передачи данных, сравнимую с оптоволокном, что «в корне изменит индустрию интернета вещей и робомобилей, а также окажет значительное влияние на сервисы потокового вещания». Кроме того, «в сочетании с системами фазированных решеток 6G позволит центрам обработки данных отказаться от использования километровых волоконно-оптических кабелей, благодаря чему ЦОДы смогут существенно сэкономить на оборудовании, охлаждении и энергопотреблении».

Источник: hightech.plus