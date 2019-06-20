Робобаламут, созданный японским инженером из Nissan, защитит рисовые террасы от сорняков

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Японский инженер, работающий в Nissan, создал робота, который баламутит пруды на рисовых террасах, тем самым снижая прозрачность воды. В результате сорняки, растущие на полях, получают меньше солнечного света и, как следствие, перестают фотосинтезировать и расти.

Как сообщается, новоявленный агрегат, размещенный в квадратном корпусе со стороной в 60 сантиметров, весит 1,5 килограмма. Для того, чтобы прибор мог плавать и баламутить воду, в его нижней части установлены два шнека, которые вращаются в противоположных направлениях. Также устройство оснащено GPS-приемником, который позволяет роботу самостоятельно ориентироваться на местности, и перезаряжаемыми батареями.

В пресс-релизе утверждается, что робот уже используется в префектуре Ямагата на рисовых террасах, принадлежащих другу инженера. Предполагается, что робобаламут позволит фермерскому хозяйству обходиться гораздо меньшим количеством гербицидов.

На данный момент разработчик не планирует коммерциализировать решение.

Источник: N+1