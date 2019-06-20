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Робобаламут, созданный японским инженером из Nissan, защитит рисовые террасы от сорняков

Робобаламут, созданный японским инженером из Nissan, защитит рисовые террасы от сорняков

Робобаламут, созданный японским инженером из Nissan, защитит рисовые террасы от сорняков


Японский инженер, работающий в Nissan, создал робота, который баламутит пруды на рисовых террасах, тем самым снижая прозрачность воды. В результате сорняки, растущие на полях, получают меньше солнечного света и, как следствие, перестают фотосинтезировать и расти.

Как сообщается, новоявленный агрегат, размещенный в квадратном корпусе со стороной в 60 сантиметров, весит 1,5 килограмма. Для того, чтобы прибор мог плавать и баламутить воду, в его нижней части установлены два шнека, которые вращаются в противоположных направлениях. Также устройство оснащено GPS-приемником, который позволяет роботу самостоятельно ориентироваться на местности, и перезаряжаемыми батареями.

В пресс-релизе утверждается, что робот уже используется в префектуре Ямагата на рисовых террасах, принадлежащих другу инженера. Предполагается, что робобаламут позволит фермерскому хозяйству обходиться гораздо меньшим количеством гербицидов.

На данный момент разработчик не планирует коммерциализировать решение.

Источник: N+1

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