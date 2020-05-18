С момента запуска в Epic Games Store бесплатно раздали 108 игр на сумму $2140

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Запустив в декабре 2018 года собственный магазин игр, американская студия Epic Games, известная в первую очередь как разработчик онлайн-шутера Fortnite и семейства игровых движков Unreal Engine, для более эффективной конкуренции со Steam начала проводить там бесплатные раздачи игр, включая флагманские проекты. Журналисты PCGamesN на фоне недавнего «шухера» с бесплатной раздачей культовой Grand Theft Auto V решили подбить своего рода промежуточные итоги.

Они подсчитали, что к настоящему моменту в Epic Games Store раздали 108 игр на общую сумму 2140 долларов (само собой, на каждого). В это число входит и недавняя раздача Grand Theft Auto V, которая продлится до 18:00 четверга, 21 мая. При подсчете учитывалась базовая цена без скидок.

К слову, первым высококлассным проектом, поучаствовавшим в бесплатной раздаче Epic Games Store стал Subnautica, а вторым — Super Meat Boy. Изначально Epic Games Store устраивала бесплатные раздачи игр каждые две недели, а затем компания стала проводить их каждую неделю. В последнюю новогоднюю распродажу в рамках специальной акции бесплатно раздали 16 игр.

Подводя итоги за 2019 года, Epic Games объявила о решении продлить акцию с бесплатной раздачей игры в магазине Epic Games Store на весь 2020-й год.

Источник: PCGamesN