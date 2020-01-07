Samsung анонсировала шарообразного робота-компаньона для дома Ballie

Samsung показала робота Ballie, предназначенного для помощи по дому. Необычное устройство было представлено в рамках выставки CES 2020, пишет TechCrunch.

Ballie (читается на манер «Wall-E» как «Ball-E») выглядит как маленький шар, который может кататься за хозяином, «наблюдать» за ним при помощи бортовой камеры, «общаться» при помощи звуковых и световых сигналов и выполнять различные поручения. В Samsung обещают, что робота можно будет использовать для обеспечения безопасности в доме, в качестве помощника при занятиях фитнесом и для помощи при работе с другими «умными» домашними устройствами. Предназначение аппарата, в основе которого лежит бортовая система ИИ, — «делать повседневную жизнь хозяина более комфортной, более приятной и более значимой, выражая ему поддержку, понимая его и реагируя на его нужды».

Во время презентации на CES 2020 Ballie катался за спикером по сцене и откликался, издавая различные звуки, когда его звали.

Позже Samsung выпустила ролик, в котором продемонстрировала другие функции робошара: в видео Ballie, например, помог владелице проснуться утром, открыв жалюзи и включив будильник, включил телевизор для скучающей собаки и сообщил об этом хозяйке на смартфон, а также играл с питомцем и включил робопылесос, когда заметил беспорядок.

В Samsung не уточнили дату выпуска Ballie на рынок и его стоимость, указав лишь, что представленное устройство — это пока концепт, а не серийная версия.

Источник: VC