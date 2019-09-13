Сервис Google Earth помог найти останки пропавшего 22 года назад американца





Сервис Google Earth помог найти останки пропавшего 22 года назад человека. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как утверждается, останки принадлежат жителю курортного города Палм-Бич в штате Флорида Уильяму Молдту, который пропал без вести 7 ноября 1997 года. Вечером того дня он вышел из бара, сел в автомобиль и направился в сторону дома, после чего его никто не видел. По словам очевидцев, американец, когда садился за руль, не выглядел пьяным, однако известно, что в тот вечер он все же выпил. После его исчезновения родные Уильяма обратились в полицию, но поиски не дали результатов.

Однако недавно бывший житель Уэллингтона, одного из микрорайонов Палм-Бич, просматривая в Google Earth спутниковые снимки своего прежнего места жительства, обнаружил автомобиль в местном удерживающем пруду (retention pond; удерживающий пруд представляет собой искусственный водоем или водохранилище, которое предназначено для улавливания сточной воды из более высоких площадей в случае сильного ливня или резкого таяния снега). Он связался с людьми, проживающими около места находки, и те с помощью квадрокоптера подтвердили местонахождение затопленного автомобиля. Информацию об этом передали правоохранителям.

Полиция извлекла машину из воды и обнаружила в ней останки пропавшего американца. Вероятнее всего, он не справился с управлением и въехал в водоем.

Примечательно, что автомобиль был виден на Google Maps еще с 2007 года, однако заметили его только сейчас.

Источник: CNN