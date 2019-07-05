Швейцарский электросамолет Bristell Energic впервые поднялся в воздух

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Перспективный полностью электрический учебный самолет Bristell Energic, разработанный швейцарским стартапом H55 совместно с чешской авиастроительной компанией BRM Aero, впервые поднялся в небо. Как пишет Electrive, летательный аппарат провел в воздухе 90 минут. Испытания признаны успешными.

Отметим, что электрические летательные аппараты, как считается, будут существенно проще и дешевле в эксплуатации по сравнению с традиционными. По этой причине использование таких самолетов для начальной подготовки пилотов позволит удешевить процесс обучения, сделав его доступным для большего количества желающих.

Новый учебный самолет Bristell Energic, прошедший испытания в Швейцарии, представляет собой переоборудованный чешский легкий двухместный самолет Bristell NG 5, серийно выпускаемый с поршневым двигателем Rotax 912. Инженеры H55 модернизировали воздушное судно, установив на него аккумуляторные батареи и электромотор с трехлопастным воздушным винтом изменяемого шага, а также переиначив систему управления.

Как сообщается, на одном заряде батарей Bristell Energic способен находиться в воздухе чуть больше полутора часов. При этом один летный урок в авиашколах обычно продолжается не больше 60 минут. Согласно заявлению разработчиков, на перезарядку аккумуляторов самолету необходим 1 час.

Напоследок отметим, что представленный электросамолет имеет в длину 6,5 метра и размах крыла 8,1 метра. Максимальная взлетная масса Bristell Energic составляет 850 кг, а грузоподъемность — 200 кг. По данным H55, стоимость одного часа эксплуатации Bristell Energic составляет $7. Для сравнения, стоимость часа полета Bristell NG 5 превышает $85.

Источник: N+1