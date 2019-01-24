Sony запустит игровой облачный сервис PlayStation Now еще в семи европейских странах (Украины в списке пока нет)

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Компания Sony объявила о расширении зоны действия облачного сервиса PlayStation Now сразу на несколько новых стран Европы. В этом году воспользоваться данным предложением смогут жители Испании, Италии, Португалии, Норвегии, Дании, Финляндии и Швеции.

Они присоединятся к игрокам из Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии, Австрии, Люксембурга и Ирландии, которые уже сейчас имеют доступ к более чем 600 играм для PS4, PS3 и PS2 с поддержкой PS Now.

Представители Sony обещают огласить точную дату запуска PlayStation Now в новых странах чуть позже, однако уже сейчас приглашают владельцев консолей PS4 принять участие в тестировании сервиса, которое стартует в начале февраля. Для этого следует оставить заявку по следующей ссылке и указать свой PlayStation Network Online ID.

Напомним, что сервис PlayStation Now позволяет стримить игры, созданные для консолей PS2, PS3 или PS4 на консоль PlayStation 4 или компьютер под управлением Windows, а также загружать игры для PS4 и PS2 на консоль PlayStation 4, чтобы поиграть в них в оффлайне, без подключения к сети.

Игры с поддержкой PS Now отмечены специальной пометкой, в список из более 600 игр входят симуляторы, шутеры, RPG и другие игры, включая Prey, For Honor, Mafia III, DiRT 4 и т.д.

Стоимость подписки на сервис PlayStation Now составляет $20 в месяц, $45 за квартал или $100 в год, при этом первую неделю его можно опробовать бесплатно.

Источник: Sony