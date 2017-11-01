Steam запустит украинскую гривну в качестве средства оплаты 14 ноября 2017 года

Более месяца назад стало известно, что сервис Steam принял окончательное решение о добавлении украинской гривны (и девяти других национальных валют) в качестве средства оплаты за покупки. Сегодня появилась информация, что разработчики игр начали получать письма от Steam, в которых им предлагается установить локальные цены на игры в гривне и других новых валютах до 14 ноября 2017 года, иначе жители этих стран не смогут покупать их проекты.

Таким образом, можно сделать вывод, что официальное появление гривны в Steam произойдет именно в этот день. Напомним, что полный список новичков выглядит следующим образом: вьетнамский донг, украинская гривна, австралийский доллар, польский злотый, аргентинское песо, израильский шекель, казахское тенге, кувейтский динар, катарский риал, костариканский колон и уругвайское песо. Кроме того, Valve выделила Юго-Восточную Азию в отдельный регион, что позволило снизить цены в долларах для таких стран, как Бангладеш, Бутан, Непал, Пакистан и Шри-Ланка.

Информацию об этом событии подтвердил изданию DTF совладелец украинской студии Creoteam Андрей Костюшко, который положительно оценивает изменения в сервисе.

«Я считаю, что возможность купить игру с помощью национальной валюты — это очень хороший шаг. Он уменьшает барьер между игроком и покупкой. Также удобно, что Steam автоматически предлагает цены для каждой валюты. Если мы ничего не знаем о платёжеспособности игроков из этой страны, можем вполне довериться тем, кто знает» — отметил Андрей Костюшко.

Он также сообщил, что Creoteam выставила для своей игры Football Tactics в Steam самую низкую, среди всех доступных валют, цену в гривнах. По словам Костюшко, это было сделано из-за того, что платёжеспособность украинских игроков невелика и разработчики всё равно не смогут много заработать на покупках в Украине, но хотя бы «сделают приятно соотечественникам».

Источник: DTF