Тайваньцу пришлось продать PS5 после того, как его жена смогла отличить консоль Sony от очистителя воздуха‎





Пока одни покупают PS5 втридорога у перекупщиков, другие вынужденно продают консоли за бесценок из-за супругов, которые слишком хорошо разбираются в технике. Весьма потешная и в то же время драматичная история произошла на Тайване — геймер попытался выдать PS5 за очиститель воздуха‎, чтобы избежать неприятного разговора с женой, но провести жену не вышло и мужчина был вынужден продать новенькую консоль. Историю рассказал на своей страничке Facebook пользователь по имени Джин Ву, которому повезло весьма выгодно купить консоль.

21 ноября Джин Ву купил консоль PS5 у предыдущего владельца, который в свою очередь днем ранее приобрел полностью новое устройство у ритейлера. Он рассказал, что наткнулся в сети на объявление о продаже PS5 по подозрительно низкой цене.

Не поверив своей удаче, тот решил перезвонить продавцу. На звонок ответила женщина, которая не была похожа на человека, увлекающегося видеоиграми. По крайней мере, такое впечатление сложилось у собеседника. Женщина объяснила низкую цену желанием побыстрее продать товар и Джин Ву без лишних раздумий согласился, договорившись о встрече для передачи устройства. Однако на встречу пришел мужчина средних лет, который, как рассказывает пользователь, выглядел как заядлый геймер.

Завязав разговор с продавцом, покупатель выяснил, что тот купил консоль в онлайн-магазине PChome. Отвечая на вопрос о причине продажи, мужчина с горькой досадой заявил, что его заставила жена, добавив, что «оказывается, женщины могут отличить PS5 от воздушного фильтра».

Сразу после июньской презентации PS5, на которой Sony рассекретила дизайн консоли, многие сравнивали консоль с очистителями воздуха, соревнуясь в создании насмешливых изображений вроде этого.