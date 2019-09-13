Toyota начала испытания экспериментального гибрида Prius с установленными на кузове солнечными панелями

Toyota объявила о начале испытаний анонсированного ранее экспериментального гибридного автомобиля Prius, на капот, крышу, заднее стекло и спойлер которого были установлены солнечные панели. Об этом пишет Reuters.

Как утверждается, установленные на автомобиле фотоэлементы были разработаны Sharp Corp. и изначально предназначались для спутников, их толщина составляет около 0,03 мм. Толщина самих панелей, включая их защитный корпус, — меньше сантиметра. Аккумуляторы для вырабатываемой панелями электроэнергии находятся в багажнике Prius и добавляют машине около 80 кг веса.

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Разработчики утверждают, что в солнечную погоду автомобиль может получить достаточно энергии, чтобы проехать на ней около 56 км. Однако при жаре или облачной погоде производительность заметно снижается, отмечает Reuters.