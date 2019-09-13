Toyota начала испытания экспериментального гибрида Prius с установленными на кузове солнечными панелями
Toyota объявила о начале испытаний анонсированного ранее экспериментального гибридного автомобиля Prius, на капот, крышу, заднее стекло и спойлер которого были установлены солнечные панели. Об этом пишет Reuters.
Как утверждается, установленные на автомобиле фотоэлементы были разработаны Sharp Corp. и изначально предназначались для спутников, их толщина составляет около 0,03 мм. Толщина самих панелей, включая их защитный корпус, — меньше сантиметра. Аккумуляторы для вырабатываемой панелями электроэнергии находятся в багажнике Prius и добавляют машине около 80 кг веса.
Разработчики утверждают, что в солнечную погоду автомобиль может получить достаточно энергии, чтобы проехать на ней около 56 км. Однако при жаре или облачной погоде производительность заметно снижается, отмечает Reuters.
По словам ведущего инженера проекта Toyota Сатоши Шизуки, коммерциализация подобных систем состоится как минимум через несколько лет, поскольку инженерам «необходимо придумать, как удешевить решение, а также сделать его более легким».
Источник: VC