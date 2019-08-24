Третий сериал по Star Wars для платформы Disney+ начнут снимать в следующем году, он расскажет о повстанцах Кассиане Андоре (Диего Луна) и K-2SO (Алан Тьюдик)





Помимо «Мандалорца» и неназванного пока проекта об Оби-Ване Кеноби, для сервиса Disney+ снимут еще один сериал о герое Кассиана Андора из фильма Rogue One: A Star Wars Story / «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». На мероприятии D23 Expo 2019 нашлось время и для новостей об этом проекте.

Напомним, что капитан Повстанческого Альянса Кассиан Андор сыграл важную роль в первом полнометражном спиноффе «Звездных войн». События в этом фильме происходят непосредственно перед событиями выпущенного самым первым фильма «Эпизод IV: Новая надежда» (1977). Кассиан Андор, дроид K-2S0, Джин Эрсо и другие повстанцы проникают в архивы Империи на Скарифе, чтобы похитить чертежи «Звезды Смерти».

Миссия успешна в плане результата (именно благодаря полученной информации Люк Скайуокер уничтожит боевую станцию), но не в плане судьбы героев, так как Вейдер сжигает базу вместе с героями той самой (ирония) «Звездой Смерти». С учетом концовки фильма очевидно, что действия сериала будут развиваться во временном отрезке до его событий, при этом там не появится героиня Джин Эрсо в исполнении Фелисити Джонс, так как ее знакомство с повстанцами произошло позже.

Ранее было известно, что главную роль в сериале сыграет Диего Луна, который играл Кассиана Андора в полнометражном фильме. Сегодня Disney объявил, что к нему присоединится харизматичный Алан Тьюдик, воплотивший на экране образ взломанного имперского робота K-2SO. Также было объявлено, что съемки сериала начнутся уже в 2020 году в Лондоне.

Названия у нового сериала еще нет, но Алан Тьюдик в шутку предложил вариант «Kay-Too Fast, Kay-Too Furious: A Cassian Andor Story», намекая на имя своего героя K-2SO.

Источник: Star Wars