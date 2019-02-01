В Австралии запустили безлимитный 5G за $50 в месяц

Телекоммуникационная компания Optus запустила беспроводной 5G Fixed Wireless в двух пригородах Канберры и в Сиднее, Австралия.

Как сообщается, 5G Home Broadband обойдется пользователям в $50 в месяц (70 австралийских долларов). Тариф заявлен как безлимитный с минимальной гарантируемой скоростью 50 Мбит/с (максимально возможная скорость — 1 Гбит\с). С точки зрения конечного потребителя подключение к сети непрямое: пользователю компания устанавливает специальный модем, который подключается к 5G-сети и раздает Wi-Fi.

В ближайшие месяцы количество населенных пунктов, где доступен сервис 5G Fixed Wireless, будет расти: в частности, услуга появится в Аделаиде, Брисбене, самой Канберре и в Перте. А к марту следующего года связью пятого поколения смогут наслаждаться большинство жителей штатов Новый Южный Уэльс, Виктория, Квинсленд, Южная и Восточная Австралии, а также анклава Австралийская столичная территория. Вдобавок Optus покроет 5G аэропорты, железнодорожные станции и спортивные стадионы.

Поставщиком оборудования 5G для Optus выступает Nokia. При этом при переходе на новое поколение связи австралийский телекоммуникационный оператор планирует как улучшать существующие базовые станции, так и «точечно» устанавливать новые.

Помимо этого, по словам главы Optus Аллена Лью, компания сейчас работает с рядом производителей смартфонов над выпуском совместимых с 5G мобильных устройств.