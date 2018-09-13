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Xiaomi представила поводок для детей
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Xiaomi представила поводок для детей

Xiaomi представила поводок для детей

Shuo Mi Technology, подразделение Xiaomi, представило необычный продукт: вожжи для детей, которые не позволят ребенку потеряться во время прогулки.

Гаджет получил название Anti-Lost Traction Bracelet. Он представляет собой два браслета, которые соединены прочной пружиной. Устройство растягивается до двух метров, а жилу из нержавеющей стали внутри прозрачной оболочки трудно перерезать или перекусить.

Внешний вид Anti-Lost Traction Bracelet.

Как утверждается, хитрая застежка не даст ребенку ослабить браслет, а замок — его расстегнуть. Что касается ключа, то он расположен на стороне родителя.

Стоит такой гаджет почти $6 и доступен в двух цветовых вариациях: синий и розовый.

Пример использования устройства.

Источник: Gizchina

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