Xiaomi представила поводок для детей
Shuo Mi Technology, подразделение Xiaomi, представило необычный продукт: вожжи для детей, которые не позволят ребенку потеряться во время прогулки.
Гаджет получил название Anti-Lost Traction Bracelet. Он представляет собой два браслета, которые соединены прочной пружиной. Устройство растягивается до двух метров, а жилу из нержавеющей стали внутри прозрачной оболочки трудно перерезать или перекусить.
Как утверждается, хитрая застежка не даст ребенку ослабить браслет, а замок — его расстегнуть. Что касается ключа, то он расположен на стороне родителя.
Стоит такой гаджет почти $6 и доступен в двух цветовых вариациях: синий и розовый.
Источник: Gizchina