Знаменитое австралийское энергохранилище Hornsdale, построенное Tesla в 2017 году, станет еще мощнее и емче

Знаменитое австралийское гигантское энергохранилище Hornsdale, построенное Tesla за 100 дней в 2017 году и до сих пор удерживающее звание самой большой литий-ионной батареи в мире, станет еще емче и мощнее. Об этом заявила энергокомпания Neoen, специализирующаяся на возобновляемой энергетике и владеющая в том числе данной аккумуляторной системой.

Отметим, что мощность Hornsdale в настоящее время составляет 100 МВт, емкость — 129 МВт*ч. После апгрейда, анонсированного Neoen совместно с правительством штата Южная Австралия и Tesla, емкость гигантского аккумулятора увеличится на 64,5 МВт⋅ч емкости, а ее мощность возрастет до 150 МВт.

Помимо этого, Hornsdale получит обновление ПО и обзаведется поддержкой режима Virtual Machine, который позволит батарее поддерживать инерцию местной энергосистемы, обеспечивая ее стабильность в условиях колебания спроса и предложения.

Инерция, необходимая энергосистеме Южной Австралии, составляет 6000 мегаватт-секунд, и обновленное энергохранилище Hornsdale сможет покрыть до половины этой потребности, заявили представители Neoen.

Завершить апгрейд инженеры намерены к середине следующего года.

Источник: hightech.plus