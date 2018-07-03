Анонсирован смартфон Honor 10 GT с 8 ГБ ОЗУ и технологией GPU Turbo, повышающей графическую производительность на 60%

Компания Huawei подготовила к выпуску обновлённую версию своего флагманского смартфона Honor 10, представленного всего несколько месяцев назад. Новинка получила название Honor 10 GT.

Модель Huawei Honor 10 GT имеет несколько отличий от базовой версии. Во первых, аппарат получил 8 ГБ оперативной памяти (против 6 ГБ у стандартной версии Honor 10) и стал первым смартфоном в модельном ряду производителя с таким объёмом ОЗУ. Кроме того, в новинке реализована технология GPU Turbo (GT), которая позволяет существенно повысить графическую производительность. Она представляет собой комплекс программных и аппаратных решений для оптимизации работы графической подсистемы, которые позволяют повысить графическую производительность смартфона на 60% и в то же время снизить её энергопотребление на 30%. В дальнейшем компания намерена внедрить поддержку технологии GPU Turbo в несколько уже существующих смартфонов линеек Huawei и Honor при помощи программного обновления. Ещё одним отличием смартфона Honor 10 GT от предшественника является интеграция ночного режима съёмки Night Mode.

В остальном новинка похожа на обычную модель Honor 10. Смартфон оснащён 5,84-дюймовым IPS (LTPS) дисплеем с разрешением 2280×1080 точек и соотношением сторон 19:9. В верхней части дисплея имеется вырез, в котором размещены фронтальная камера, динамик и датчики. В нижней части фронтальной панели можно найти аппаратную кнопку Home со встроенным ультразвуковым сканером отпечатков, который работает даже с влажными пальцами и отличается повышенной точностью. В качестве аппаратной платформы используется фирменный чипсет Kirin 970 (4 ядра Cortex A73 с частотой 2,36 ГГц + 4 ядра Cortex A53 с частотой 1,8 ГГц + GPU Mali-G72 MP12) с отдельным «нейронным» модулем NPU для поддержки функций искусственного интеллекта.

Смартфон Honor 10 GT укомплектован двойной основной камерой на основе модулей 16 МП (f/1.8) и 24 МП (f/1.8), а также фронтальной 24-мегапикспльной камерой с функцией распознавания лица пользователя. Ёмкость встроенного хранилища может составлять 64 или 128 ГБ. Батарея ёмкостью 3400 мАч поддерживает скоростную зарядку SuperCharge (5 В/4,5 А), который заряжает её на 50% всего за 25 минут.

Новый смартфон Honor 10 GT поступит в продажу с 24 июля. Его цена пока не сообщается. Скорее всего, она будет выше, чем у нынешней модели Honor 10 (около $390).

Источник: gsmarena