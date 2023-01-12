Apple работает над выпуском MacBook Pro с сенсорным экраном в 2025 году – Стив Джобс был категорически против

По сведениям Марка Гурмана из Bloomberg, Apple разрабатывает MacBook с сенсорным экраном. Этот шаг контрастирует с устоявшейся в компании идеей о том, что сенсорный экран в ноутбуках не нужен. Сам Стив Джобс однажды назвал такое решение «эргономически ужасным». Инженеры Apple активно участвуют в проекте – по словам инсайдеров, компания впервые серьезно относится к этой идее. Тем не менее проект далек от окончательной стадии и планы могут поменяться.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Более десяти лет в Apple утверждали, что сенсорные экраны не нужны в ноутбуках и что iPad — лучший вариант для пользования сенсорным интерфейсом. В компании также полагали, что компьютеры с сенсорным экраном могут снизить продажи iPad. Но конкуренты из мира обычных ПК все чаще добавляют сенсорные экраны в ноутбуки и моноблоки, и Apple остается делать то же самое. Возрождение интереса пользователей к macBook и iMac в последние годы также сделало это направления бизнеса Apple даже более прибыльным, чем iPad, а компания увидела способ сделать свою линейку компьютеров еще более привлекательной.

Первыми сенсорные экраны получат премиальные MacBook Pro. Условия проекта требуют, чтобы ноутбук при этом сохранил традиционный дизайн, включая обычные трекпад и клавиатуру. При этом его экран должен поддерживать сенсорный ввод и жесты – точно так же, как на iPhone или iPad. Со временем Apple может расширить поддержку нового способа ввода на большее количество моделей Mac.

В рамках модернизации MacBook Pro компания также планирует перевести дисплеи своих ноутбуков на технологию органических светодиодов или OLED. В настоящее время компания устанавливает в них ЖК-дисплеи, но iPhone и Apple Watch уже оснащены OLED-дисплеями. Также эти экраны появятся на iPad Pro в первой половине 2024 года. В дальнейшем компания планирует перевод своих устройств на технологию miniLED собственной разработки, которая должна дебютировать в умных часах Apple watch Ultra в 2024-2025 году.

Курс WOMEN IN LEADERSHIP Дізнайтеся, як утримувати work-life-баланс, від топменеджерки з досвідом в NPR, Microsoft, IBM та Amazon Alexa. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

При этом, по словам инсайдеров, Apple не ведет активной работы над объединением операционных систем iPad и Mac, даже несмотря на изменение в виде сенсорных экранов. Первые MacBook с ними, скорее всего, будут использовать macOS.

В течение многих лет часть клиентов Apple просила сенсорные MacBook. Компания піталась пойти на встречу, выпустив в 2016 году ноутбуки с Touch Bar – сенсорной полосой на клавиатуре. Однако панель была признана неудачной – она сбивала с толку пользователей и не вызвала энтузиазма у разработчиков приложений. Apple прекратила ее внедрение в 2021 году.

Стив Джобс в свое время утверждал, что идея о том, чтобы пользователи компьютеров касались вертикального экрана, «не работает».

«Сенсорные поверхности не хотят быть вертикальными, — сказал он в 2010 году. — По прошествии длительного периода времени ваша рука захочет отвалиться».

Преемник Джобса, Тим Кук также придерживался этой позиции. В 2012 году он сказал, что объединение планшетов и ноутбуков в исполнении Microsoft похоже на объединение тостера с холодильником.

Но Apple своей историей показала, что может радикально менять курс. Ранее Джобс также говорил, что компания не будет продавать телефоны или планшеты – именно эти направления сейчас являются ключевым ее бизнесом.

По информации инсайдеров, Apple может выпустить свой первый ноутбук с сенсорным экраном в 2025 году, обновив линейку MacBook Pro.